UNIPETROL, a.s. - Návrh akcionáře - Volba člena dozorčí rady

UNIPETROL, a.s. – OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. O NÁVRHU AKCIONÁŘE NA VOLBU ČLENA DOZORČÍ RADY



NÁVRH AKCIONÁŘE VČETNĚ STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA



V období od 24. května 2017 do 31. května 2017 společnost UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 (dále také jen „Unipetrol“), obdržela návrhy akcionářů k bodu č. 10 pořadu řádné valné hromady společnosti Unipetrol svolané na 7. června 2017 (Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.) týkající se návrhu kandidáta pro volbu do dozorčí rady společnosti Unipetrol.





Celý text všech protinávrhů je k dispozici na webových stránkách společnosti Unipetrol zde.---------------------------------------------------Představenstvo společnosti Unipetrol projednalo výše uvedené návrhy akcionářů na svém zasedání dne 31. května 2017, bere tyto návrhy na vědomí a níže k nim předkládá své stanovisko:Představenstvo společnosti Unipetrol k návrhům konstatuje, že právo navrhovat a volit kandidáty do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol patří mezi základní akcionářská práva vyplývající ze stanov společnosti Unipetrol a platných právních předpisů.Navržené osoby musí splňovat veškeré zákonem stanovené podmínky pro zvolení do funkce člena dozorčí rady a pro výkon této funkce.V tomto ohledu představenstvo společnosti Unipetrol dále konstatuje, že výběr kandidátů do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol je ve výlučné diskreci akcionářů společnosti Unipetrol

(Komerční sdělení)