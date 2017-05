Říkejte jim kyborgové?

Stovky pracovníků Morgan Stanley brzy dostanou nového pomocníka. Tak jako existuje rozšířená realita, “rozšíří” přední americká banka svoje finanční poradce o algoritmy, které za ně budou vykonávat rutinní úkoly nebo napovídat, jaké investiční kroky jsou v dané chvíli nejvhodnější. Ústřední myšlenka? Morgan Stanley se domnívá, že pro zámožné klienty je lepším řešením člověk s digitálním “přítelem na telefonu” než software, který alokuje cenné papíry hlava nehlava. Plně automatizované – a levnější - správě majetku se mezitím věnuje stále více firem.

Projektu “rozšířeného” finančního poradce se v Morgan Stanley interně říká “další nejlepší krok”. Konkrétně půjde o algoritmy strojového učení, které budou jejím zaměstnancům poskytovat doporučení na základě toho, jak se hýbe trh nebo jaké významné události se odehrály u jejich klientů. Algoritmický “facelift” čeká do konce roku 16 000 jejích finančních poradců.

Živí versus neživí poradci

Finanční poradci během řady let obvykle navážou vztahy se stovkami klientů. Správě majetku se pochopitelně věnují i jiné společnosti, přičemž plně automatizované poradenství bývá finančně dostupnější. To, na co by poradci-lidé ve více či méně pomyslném souboji s robotizací ale mohli spoléhat, je využívat stejné technologie, které zároveň ohrožují jejich pracovní místa: algoritmy, big data a strojové učení. A tradiční brokerské domy na to reagují.

U Morgan Stanley by “živí” poradci mohli získat náskok nad poradci-roboty tím, že klienta osloví přesně v tom správném okamžiku.

“Technologie jim pomůže pochopit, co se u jejich klientů děje, zda nezvažují hypotéku, nebo neobstarávají záležitosti po smrti rodičů,” říká podle FT.com šéf analytiků Jeff McMillan z bankovní divize správy majetku. “Neusilujeme o to něco prodat, snažíme se najít věci, které chcete a potřebujete,” říká také.

Stále více firem rozjíždí platformy plně automatického finančního poradenství, označovaného jako roboadvisory, kde se investiční rozhodnutí činí za pomoci algoritmů. V roce 2014 spravovalo roboporadenství ve Spojených státech akvita za 16 miliard USD. Do konce roku 2015 to bylo 50 miliard. O tom, jak tuto službu dostat k více lidem, uvažují na příklad v Británii. Jistá studie na začátku roku ukázala, že každý pátý člověk v zemi nerozumí bankovnímu výpisu a každý třetí nedokáže vypočítat, jaké by měl mít úroky z úspor.

Americká Morgan Stanley samotné roboporadenství nezavrhuje. Tuto službu chce společně se svými rivaly Bank of America a Wells Fargo spustit v příštích měsících. Její analytici přitom odhadují, že roboti by do roku 2025 mohli mít pod správou 6,5 bilionu dolarů, tedy zhruba 5 procent jmění po celém světě. Loni to bylo zhruba 100 miliard USD.

Siri pro makléře?

A další technologická udělátka jsou na spadnutí. Banka, která vyrobí 80 000 analytických zpráv ročně, pracuje na asistentovi s umělou inteligencí, který by se horou analytických dat prodíral a hledal odpovědi na zadané otázky.

Zdroje: BBG, FT