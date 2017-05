Souhrn 31.5. - Evropa pod vlivem britské nejistoty a makro zpráv, euro silnější, ropa silně oslabuje, BCPP při nebývalé likviditě těsně nad 1000 body, nejlépe O2

12.h - evropskou nejistotu prohlubují předvolební.

10.h - BCPP klesá třetím dnem v řadě; pod tlakem..

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza v polovině 22. týdne při téměř dvojnásobné likviditě oproti dlouhodobému průměru lehce oslabila. Index PX jen těsně uhájil hranici 1000 bodů.Evropské akciové trhy ve druhé polovině dne poněkud mírnily ranní zklamání a obavy z dalšího vývoje hlavních politických zadání v čele s volbami v UK a v Německu. Výrazné zpomalení růstu inflace sice na jednu stranu nedává mnoho prostoru pro růst evropské ekonomiky , ale na druhou stranu dává větší prostor pro ECB a zachování jejího stimulačního módu, na který si mnohé sektory již velmi zvykly, což trhy pojaly jako pozitivní signál.Negativně působí hlubší korekce na ropě a komentáře ohledně situace v italském bankovním sektoru.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování lehce oslabují a ustupují tak ze včerejších nových rekordů. Část investorů začala z technických důvodů vybírat zisky. Euro v průběhu dne začala posilovat proti dolaru . Vedle slabé inflace , která byla přiřčena především sezónním vlivům, se postavil další pokles nezaměstnanosti , což časem převážilo a začalo tlačit na zhodnocování jednotné měny. Koruna testuje odolnost hranici 26,4 za euro Ropa dnes výrazněji oslabovala. Populární týdenní statistiky o vývoji stavu zásob a produkce v USA budou kvůli pondělnímu svátku k dispozici až zítra a tak se investoři zaobírali alarmujícími odhady IEA ohledně vývoje globální poptávky v následujících desetiletích. Analytici představili alternativní možnost vývoje poptávky oproti doposud všeobecně přijímanému konsensu a jejich výstupy byly poměrně alarmující. Obvyklé dlouhodobé odhady obyčejně příliš nezohledňují rapidní technologický vývoj a spoléhají spíše na klasickou premisu růstu v rozvíjejících se zemích. Pokud by se ale přihlédlo k možnostem výrazného vlivu rozvoje nových technologií a hledání a využívání OZE, mohla by situace být v dohledné budoucnosti z pohledu ropy mnohem obtížnější a rozhodně ne růžová - blíže viz v přehledu zpráv níže. BCPP dnes se zajímavou likviditou přesahující 1 mld. Kč u hlavní pětice klesla do těsné blízkosti hranice 1000 bodů indexu PX . Je možné, že zvýšená aktivita souvisela se změnami v indexech MSCI, které však neměly mít na váhy našich titulů žádné dopady. Přesto je možné, že změny mimo české tituly přispěly k větším pohybům i u nás. Výrazněji do plusu se pohnuly akcie O2. Kupodivu se dnes dařilo také tabákovým akciím PMČR, Fortuna se posunula nad cenovou úroveň vylepšené nabídky na odkup akcií