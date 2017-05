Zpráva USDA o stavu kukuřice a jarní pšenice v USA byla zklamáním

Viníci: déšť, krupobití, zima či na některých místech naopak sucho. Rozsah růstového útlumu z krupobití, mrazu a silných dešťů na jarní plodiny v USA byl zdůrazněn zprávou amerického ministerstva zemědělství (USDA), dle které kukuřice dosáhla horšího než očekávaného jarního startu. Jarní hodnocení kvality pšenice v USA patřilo k nejslabším od poloviny devadesátých let.

USDA ve svém prvním letošním hodnocení stavu domácí kukuřice uvedlo, že objem kukuřice ohodnocené známkou dobrý až excelentní dosáhl v minulém týdnu 65 %. Očekáváním investorů bylo 68-69 %. Průměrná hodnota za posledních 10 let činí 70 %.

Letošní data zahrnovala i silně podprůměrné hodnocení plodin ve východní oblasti kukuřičného pásu v USA, tedy ve státech Indiana, Illinois a Iowa, považované za hlavního producenta kukuřice v USA.

Nadměrné srážky i krustou pokrytá půda

Po přetrvávajících deštích a chladných teplotách bylo v Illinois známkou dobrý až excelentní ohodnoceno 52 % kukuřice. Stejné podmínky jsou také příčinou toho, že ve státě Indiana bylo stejnou známkou ohodnoceno pouhých 43 % kukuřice.

Kancelář USDA v americké Indianě uvedla, že v minulém týdnu časté deště ponechaly na mnoha polích stojatou vodou, což kromě znemožnění zemědělských prací ponechalo nově vzrůstající plodiny pod vodou. Některé bouře byly doprovázeny silnými větry a v některých případech i krupobitím.

Jak u kukuřice, tak u sójových bobů, byly v některých oblastech hlášeny problémy s vývinem rostlin způsobeným nadměrnými dešti a neprodyšnou krustou pokrytými poli.

U jarní pšenice dosáhl podíl plodin hodnocený jako dobrý nebo excelentní 62 %, devět bodů za očekáváním trhu. Současně se jedná o čtvrtý nejnižší údaj od roku 1995. Stejně jako u kukuřice mají na zmíněném výsledku částečný podíl nízké teploty. Nicméně, oproti východní části kukuřičného pásu se některé oblasti, kde se pěstuje jarní pšenice, naopak potýkají s nedostatkem vlhkosti. V Montaně bylo známkou dobrý až excelentní ohodnoceno 52 % jarní pšenice. V Jižní Dakotě, kde bylo pouhých 39 % jarní pšenice ohodnoceno zmíněnou známkou, byly v minulém týdnu na mnoha místech hlášeny mrazíky. Polovinu státu postihují neobvyklá sucha.

USDA rovněž pro minulý týden snížilo o 2 body na 50 % odhad podílu známky dobrý až excelentní u ozimé pšenice.

Podpůrný cenový faktor

Nejen aktuální údaje USDA, ale i obavy ohledně kanadského výsevu a špatného výsledku nově zahájené sklizně ozimé pšenice v USA jsou v očích mnoha považovány za pozitivní faktory pro možné posílení cen. Cenový výhled by dále mohl být ovlivněn obnovenými obavami z nepříznivého počasí, jež by do konce stávajícího týdne mohlo pokrýt oblast amerického středozápadu.