IEA: 110 mbd v roce 2040? A co když to bude jen 75 mbd!

Agentury jako IEA a samotní producenti ropy posledních několik let svorně očekávají růst globální poptávky po ropě založený na růstu poptávky v rozvíjejících se zemích. Analytici IEA například do roku 2040 počítají s růstem poptávky o 10% směrem k 103,5 miliónu barelů denně. Hlavní producenti jako Exxon, BP a OPEC očekávají růst ještě vyšší směrem k 110 miliónům barelů denní spotřeby.Podle množících se komentářů by se ale mohly tyto odhady možná až zásadně mýlit, protože nepočítají téměř vůbec s doslova seismickými otřesy, které mohou ropnému trhu přinést nové technologie, jež by mohly globální poptávku výrazně brzdit v jejím růstu nebo dokonce její úroveň snižovat.Plných 60% vytěžené ropy se spotřebovává v dopravě. Množství nových technologií v tomto sektor hledá a už také umožňuje zvyšování efektivity automobilů cestou elektromobilů, autonomního provozu a sdílení vozidel. Dá se očekávat kontinuální tlak na další snižování emisí a obecně hledání jiných zdrojů pohonu.Odhaduje se, že do roku 2035 bude v provozu celosvětově již kolem 450 miliónů elektromobilů oproti stávajícím 1,2 miliónu. Takový přechod by mohl podle IEA snížit celkovou poptávku po ropě o cca 5,2 miliónu barelů denně.I malé posuny v technologiích stávajících konvenčních zdrojích pohonu v dopravě mohou mí velké dopady na celkovou efektivitu dopravních prostředků. Podle IEA by tyto faktory mohly umazat z celkové poptávky kolem 11,6 miliónu barelů denně.Společně by tak mohla celková poptávka v roce 2040 být někde pod úrovní 90 mbd, tedy již pod současnou úrovní.Dále rapidně stoupá tlak na snižování emisí a širší využití OZE v globálním měřítku. Země jako USA , Čína, Japonsko a celá EU vynakládají stovky miliard dolarů na investice do čistých zdrojů energií.Tyto snahy by mohly úroveň poptávky v roce 2040 oproti odhadům zredukovat o dalších cca 13,5 miliónu barelů, což posouvá celkový obraz už jen k cca 75 mbd.