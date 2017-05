Světový výkon solárních elektráren roste rekordním tempem. Udrží se?

Světové solární kapacity rostou nečekaně rychlým tempem. Data agentury Reuters ukazují, že nově instalovaná světová solární kapacita letos zřejmě překoná loňský rekord ve výši 76,6 gigawattů (GW). Přírůstek by totiž mohl překročit hranici 80 GW. Důvody rekordních čísel mohou být ve zvýšení kapacit elektráren a zlepšení technologií, které snižují ceny fotovoltaických modulů. Ty se od roku 2009 snížily až o 80 procent.



Podle čísel asociace SolarPower Europe (dříve Evropská asociace fotovoltaického průmyslu), z níž citovala agentura Reuters vyplývá, že ke konci roku 2016 byl celkový světový instalovaný výkon solárních elektráren přibližně 306,5 GW. V minulém roce byly instalovány a připojeny k energetické síti solární články s celkovým výkonem 76,6 GW, což bylo o 50 procent více, než v roce 2015.





„Existuje reálná šance, že tento rok by trh mohl překonat hranici 80 GW," citovala agentura Reuters Jamese Watsona, šéfa asociace SolarPower Europe s tím, že zvyšování světové kapacity závisí především na Číně. Ta loni připojila k síti 34,5 GW, tedy téměř polovinu celosvětové nové kapacity. Představovali to 128procentní skok ve srovnání s předchozím rokem.Někteří odborníci však poukazují na to, že tento rok se tempo instalace solárních článků v Číně zpomalilo. Za první čtvrtletí 2017 bylo totiž připojených 7,2 GW, což jen nepatrně překonává statistiky ze stejného období v roce 2016. Asociace odhaduje, že Čína jako největší světový solární trh by tento rok mohla navýšit instalovanou kapacitu solárních elektráren o 29 GW i více.Celkový světový instalovaný výkon solárních elektráren se v minulém roce zvýšil zhruba o třetinu na 306,5 GW z 229,9 GW v roce 2015. Tento rok by se tak mohl zvýšit na 381 GW, v roce 2018 na 400 GW, v roce 2019 na 500 GW a v roce 2021 na 700 GW, předpovídá SolarPower Europe.