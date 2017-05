Socialista Corbyn dohání Mayovou, hrozba volebního patu děsí libru

Už několikátý průzkum v pořadí naznačuje snižující se náskok britských vládních konzervativců před labouristy před červnovými předčasnými volbami. Poukazuje na možnost volebního patu, který by mohl ohrozit vyjednávání o brexitu. Libra reaguje poklesem a posiluje akciový index FTSE 100.



Dnes vydaný průzkum organizace YouGov naznačil, že konzervativci nemusí získat většinu v dolní sněmovně. Ta je klíčová jak pro pohodlné vládnutí, tak pro to, aby sněmovnou prošel plán na brexit v podobě, v jaké si ho konzervativci představují. Mayová se stále drží teze, že je pro Británii lepší z Evropské unie odejít klidně i bez dohody, než se špatnou dohodou, zatímco šéf labouristů Jeremy Corbyn by prý byl k Evropské unii vstřícnější.

Shock YouGov election projection points to hung parliament with Conservatives losing 20 seats https://t.co/Cs7i05Tacg pic.twitter.com/6FPmxVLmhR — The Times of London (@thetimes) May 30, 2017

Podle YouGov by konzervativci mohli ztratit 30 křesel, které by převzali levicový labouristé. I když byl socialista Corbyn od svého vzestupu do čela nejsilnější opoziční strany často terčem posměchu a kvůli některým svým názorům ho mnozí považovali za nevolitelného, v posledních týdnech jeho popularita roste. Z nedávného televizního vystoupení, kterému se Mayová neúspěšně snažila vyhnout, vyšel podle britských médií díky své přirozenosti a klidu jako vítěz.



Ještě před vyhlášením předčasných voleb vládní konzervativci měli v průzkumech pohodlnou většinu a labouristům hrozila jedna z největších historických porážek. Mayová zřejmě chtěla situace využít a posílit svůj mandát (v posledních volbách ještě nebyla šéfkou strany) před náročným vyjednáváním o brexitu s Bruselem a unijní sedmadvacítkou. Zřejmě kalkulovala také s tím, že se opozice zmítaná spory mezi Corbynem a spíše středovými labouristickými poslanci a elitami nestihne na volby za tak krátkou dobou připravit.



Podle britských médií však labouristům pomohl hlavně posun Corbyna z radikálních pozic směrem ke středu a částečně i jeho image předem odepisovaného kandidáta, v čemž se lehce podobá Donaldu Trumpovi, který byl také v průběhu předvolební kampaně často terčem mainstreamových médií.



Na politickou nervozitu reaguje oslabením libra, která proti dolaru dopoledne klesá až o 0,6 procenta na 1,2786 GBP/USD. Oslabený šterlink jako tradičně pomáhá londýnskému akciovému indexu FTSE 100, který si připisuje zisky 0,3 procenta.



Zdroj: Reuters, Financial Times