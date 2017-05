Inflace a ECB - čeká se zpomalení cenových tlaků

A to nás přivádí k otázce, co ECB udělá na svém dalším červnovém zasedání. My jsme toho názoru, že ECB bude jen velice postupně a hlavně opatrně upravovat svoji komunikaci. Jinými slovy, nečekáme žádné zásadní změny v nastavení měnové politiky. Sice dochází k ekonomickému oživování eurozóny a sentiment firem i domácností šplhá na svá několikaletá maxima, inflace ale stále není tam, kde by ji ECB chtěla mít. Očekáváme, že ECB nyní uvidí rizika jako více vyvážená či dokonce neutrální a že otevře debatu, kdy a jakým způsobem by měla ukončit režim kvantitativního uvolňování. Pokud bude ekonomicky vývoj i nadále příznivý, tak bychom se již na zářijovém zasedání mohli dočkat oznámení o plánovaném taperingu QE. My v našem základním scénáři očekáváme, že ECB bude pokračovat v nákupu aktiv ve stávajícím objemu 60 mld. eur měsíčně až do konce roku 2017 a poté začne nákupy postupně a lineárně utlumovat. Celkově by tak ECB měla režim kvantitativního uvolňování ukončit v polovině roku 2018.