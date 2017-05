Van-Petersen: Bitcoin může růst na 100 000 USD během 10 let!!! Podrobný rozbor cenové úvahy

Podle analytika Saxo Bank Kay Van-Petersena by doposud nejpopulárnější virtuální měna bitcoin mohla během 10 let stát klidně až více jak 100 000 USD za kus. To by zvýšilo celkovou tržní kapitalizaci virtuální měny na cca 1,75 biliónu USD Van-Petersen v minulosti odhadoval, že bitcoin v roce 2017 posílí směrem ke 2000 USD , což se splnilo 20. května. V době zveřejnění jeho doporučení se cena pohybovala kolem 754 USD za kus.Pokud by se Van-Peterson opět nemýlil a měna by se skutečně během 10 let dostala nad 100 000 USD , znamenalo by to zhodnocení o 3 483% oproti současnému stavu.Van-Peterson vychází z odhadu, že během následujících 10 let by virtuální měny mohly obstarávat cca 10% veškerých forexových transakcích v globálním měřítku. Objem všech transakcí tohoto druhu je nyní odhadován na 5 biliónů USD denně. 10% z 5 biliónů odpovídá objemu 500 miliard USD . Podíl bitcoinu na tomto objemu by mohl být zhruba 35procentní, což odpovídá 175 mld. USD denního objemu. Celková tržní kapitalizace by měla odpovídat 10násobku denního objemu = 1,75 biliónu USD . V současnosti to je 37,8 mld. USD Počet bitcoinů je omezen na 21 miliónů, kam by se měna mohla dostat zhruba v roce 2140. V současnosti je v oběhu kolem 16,3 miliónu virtuálních mincí, což se během 10 let zvýší na cca 17 miliónů. Pokud má 17 miliónů mincí mít odvozenou tržní hodnotu 1,75 biliónu, pak na každou připadá 100 000 USD Van-Petersen označuje svou kalkulaci sice za pouze orientační a poměrně hrubou nicméně také za vesměs konzervativní, čímž naznačuje, že realita by mohla být ještě mnohem divočejší.Van-Petersen odhaduje, že kromě bitcoinu se na trhu uchytí ještě další 2-3 virtuální měny. Bitcoin bude vždy těžit ze své průkopnické role. Podle analytika je bitcoin stále ještě velmi mladá a stále se rodící měna, která se potýká s mnoha problémy týkajícími se především reputace a důvěryhodnosti ze strany institucí. Až tyto "porodní bolesti" překoná, dojde teprve ke kýženému rozmachu, který bude charakterizován růstem objemů a výrazným snížením volatility.Velký růst popularity očekává analytik především v rozvojovém světě, který má obecně zcela odlišný náhled na míru rizika a volatility oproti již rozvinutým zemím.