Přestaňte kouřit, ušetříte! Za 2 měsíce máte mobil, za 3 roky auto

Že kouření pořádně leze do peněz, není žádné překvapení. Kuřáci ale většinou na cenu nehledí - zlozvyk je zkrátka zlozvyk. Je ale zajímavé podívat se na to, co všechno by si mohli koupit, kdyby s nezdravou zálibou skoncovali.

Pokud bychom průměrnou cenu krabičky cigaret stanovili na 90 Kč, člověk, který denně vykouří krabičku cigaret, by týdně ušetřil 630 korun, měsíčně by to bylo 2700 korun, za rok dokonce 32 400 korun.

Za přibližně pět měsíců bez cigaret by takový člověk za ušetřené peníze mohl mít nový mobilní telefon, na televizi by jen z peněz, které by nedal na cigarety, ušetřit za 4 měsíce.

Podívejte se do tabulky, za jak dlouho by měli kuřáci na vybrané druhy zboží, kdyby peníze neutráceli za cigarety, ale ušetřili si je. Ceny jsou orientační.





Zákon mezi lidmi stále budí vášnivé diskuze. Jedni ho vítají s nadšením, druzí ho proklínají. "Ať si majitelé rozhodnou sami," krizuje na facebooku Zdeňka zákaz kouření v hospodách. "Komu to vadí, tak ať si koupí pivo domů, už vidím chlapy, co si jdou do hospody pokecat, kouknout na sport atd.a nebudou si moci zapálit," přidává se Eva.

"Ne každý chce smrdět jako popelník když přijde domů," oponuje jim Adéla. "Celý život museli respektovat nekuřáci kuřáky a teď to bude naopak.Tak se s tím smiřte," vzkazuje kritikům Michal.

"Tak si máte chodit do nekuřáckých hospod, když se vám to nelíbí, cigareta odjakživa do hospody patří, máte na vyběr. Kuřákům nikdo na výběr teď nedá. Nekouří se a hotovo," rozčiluje se David.