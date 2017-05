Wall Street 30.5. - po 7 dnech korekce, Amazon vs. Snap

Trvalo to sedm dní, než byl přerušen růst zámořských akciových indexů. Nadále se však daří sektoru informačních technologií, které si v tomto roce zatím připsaly kolem 20%. Akcie Amazonu poprvé v historii překonaly hranici 1 000 dolarů , na této hranici se však udržely jen velmi krátkou dobu a obchodní seanci nakonec zakončily jen pár dolarů pod touto psychologickou hranicí. I tak slušný výsledek uvážíme-li, že se akcie Amazonu upisovaly před dvaceti lety za cenu kolem 18 dolarů Zatímco Amazonu se daří a pomáhá hnát technologie vzhůru, nejdiskutovanější IPO poslední doby, Snap, jde spíše opačným směrem. Po velmi býčí náladě při upisování akcií nastalo vystřízlivění. Akcie Snapu zahájily svůj první obchodní den v březnu na 24 dolarech a dnes se obchodují kolem 21 dolarů . Nadále však vnímáme Snap jako společnost s pochybnou hodnotou ze tří důvodů:1) společnost negeneruje zisk2) ani hotovost3) její produkt se zdá být snadno napodobitelný.Zatímco první dva body by příliš nevadily u růstových společností, tak třetí je už opravdovým varovným signálem. Je to patrné na způsobu, jakým se v poslední době vyvíjí Facebook . Ten, respektive Instagram, okopíroval koncept Snapchatu a slaví s ním větší úspěch než zmiňovaný Snap. V podstatě se tak bavíme o společnosti, která nemá z finančního ani produktového pohledu co nabídnout. Proto to vystřízlivění.Pavel Smolík