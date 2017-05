Polská PKO má zájem o velkou banku v ČR

Polská banka PKO prohlásila, že má zájem o velkou banku v České republice (Puls).



Jediná teoreticky dostupná banka k prodeji je česká pobočka Unicredit. Případná akvizice by dále zvýšila již nyní silně konkurenční prostředí v oblasti korporátního bankovnictví. Není to však poprvé, co PKO něco podobného prohlásila.



Petr Bártek