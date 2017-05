Brexit v ohrožení? Průzkumy naznačují, že Mayová nemusí posílit svou majoritu, jak zamýšlela

Poslední průzkumy ve Velké Británii naznačují, že premiérka Theresa May a její Conservative Party se možná přepočítaly a v nadcházejících předčasných volbách by nemusely získat potřebnou většinu.Původní data agentury YouGov naznačovala růst parlamentní majority, ale v posledních výstupech je vývoj opačný. Poslední průzkum ovšem naznačuje, že by jim k majoritě chybělo 16 křesel.Podle některých komentářů nejsou poslední výstupy od agentury důvěryhodné, protože pro ně byla použita nedostatečně otestovaná metodika pracující s vysokou chybovou marží. Britská libra reagovala na zprávu oslabením v rámci celého koše 10 hlavních směnných párů.