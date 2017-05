DOWER-D: Kostky jsou vrženy. Umíme hrát v kostky?

Donald Trump uskutečnil minulý týden svou první oficiální zahraniční cestu ve funkci prezidenta USA. Nejde ale nyní o to s jakými výsledky a co si o nich kdo myslí. Teď jde o celkový dojem. Výstižně ho glosovala německá kancléřka: přátelé zůstanou přáteli, ale nebudou si už tak blízcí jako dříve. Tato charakteristika bude v příštích měsících a letech platit i pro akciové trhy, především evropské: zůstanou si blízké, ale ne tak blízké jako dosud. To je hlavní poselství první zahraniční cesty amerického prezidenta směrem k akciovým trhům. Zapamatujme si ho - a zvykejme si chodit bez amerických berlí.



Když už známe budoucí rámec spolupráce Evropa - USA bude snazší orientovat se i na kapitálových, potažmo akciových trzích. To je první výstup z návštěvy Donalda Trumpa v Evropě a na Blízkém Východě. Nicméně hlavní výstup je jinde a Evropa musí Donaldu Trumpovi za něj poděkovat. Přinutil ji, aby se zamyslela sama nad sebou a svou budoucností.



Úterní obchodování na akciových trzích se sice ještě opřelo o americkou berličku, nicméně ta nebude fungovat věčně. Evropané se musí - po brexitu a za vlády Donalda Trumpa - změnit a chovat jinak. A také my v Česku. Pořád se bojíme Německa a výrazného posílení jeho vlivu v EU. Otázka zní ale jinak: Posílíme vliv Česka v EU? Budeme pevnými členy semknuté Evropy stojící na vlastních nohách nebo stále jen zlobivým a prskajícím kverulantem? Obstojíme v ekonomické konkurenci ve světě sami bez Evropy?



Od odpovědí na výše položené otázky se budou odvíjet i naše kapitálové trhy, včetně akciového trhu. Pokud se rozhodneme pro osamocení, posílí především akcie "nadnárodních" společností, samozřejmě, pokud v Česku vůbec zůstanou. Tento způsob myšlení budiž naším majákem v investičním rozhodování v blízké budoucnosti!



Pokud se týká aktuálního dění na domácím akciovým trhu ovládá ho dále, byť už jen chvilku, česká "dividendová pozice". A ta ho stále ještě řadí do skupiny spekulativně zajímavých trhů. Do prázdnin jsou ale ve hře už jen Kofola ČS a ČEZ. Ale co dál, po prázdninách? Vystačíme si po prázdninách jen s Pegas Nonwovens? O tom příště.

DOWER-D