Luxusu se má dařit. Díky Evropě a Číně. Poptávka ožívá

Evropa a Čína mohou v roce 2017 počítat s růstem výdajů na luxus. Podporou mají být výdaje na cestování. V případě Číny pak luxusnímu segmentu pomůže v růstovém trendu výdajů na luxus domácí spotřeba. Zato americký trh s luxusem poklesne, tvrdí podle agentury Bloomberg společnost Bain & Co. Ta nakonec zvýšila i prognózu růstu globálních výdajů do luxusního segmentu za rok 2017.



Luxusu se má dařit. Díky cestování a spotřebě





Prognóza počítá s tím, že prodej předmětů, jako jsou designové kabelky či šperky, se zvýší v roce 2017 o 2 až 4 procenta na 259 miliard eur . Původní odhady Bain & Co., vydané v prosinci 2016, počítaly s růstem útrat za luxusní zboží ve výši 1 až 2 procent a nepočítalo e s měnovými dopady. Prognóza vycházela z roku 2016, který luxusu příliš nenahrával. Klíčové společnosti segmentu, jako Burberry či Prada, ale dokázaly udržet prodejní dynamiku i přesto, že v Číně se projevil pokles spotřeby po luxusním zboží a v Evropě kvůli terorismu poklesla výkonnost cestovního ruchu.Jenže od té doby vykazuje luxusní segment lepší výhled a stal se stabilním segmentem. Potvrzením trendu bylo nakonec oznámení lídrů trhu luxusního zboží, společností LVMH či Kering, o růstu tržeb za první čtvrtletí, jenž překonalo očekávání trhu. Odhady proto počítají s tím, že tržby luxusních značek v roce 2017 porostou rychleji, než se původně očekávalo, ale výkonnost mezi značkami bude více polarizovaná. Důvodem k tomu je podle Bain & Co. Přístup zákazníků, kteří stále více žádají více inovací a kreativity. A v tom vidí Bain & Co. Mezi konkurenty segmentu stále větší rozdíly.Agentura Bloomberg k tomu uvedla, že změnu designérů či přímo vedení společnosti uskutečnily v roce 2016 firmy Christian Dior, Salvatore Ferragamo a firmou Kering vlastněná značka Brioni. Společnosti z luxusního segmentu tak reagovaly na pomalejší růst tržeb a tím je přiměl přehodnotit své obchodní strategie. Značky v tomto odvětví zvýšily investice do elektronického obchodování a začaly pokrývat nabídku ve všech cenových relacích nabídky zboží. A to proto, aby přitáhly pozornost i mladší klientely.Bain & Co. říká, že do roku 2020 tržby firem z luxusního segmentu mohou růst, a to až 4procentním ročním tempem. Zvýšená důvěra investorů v luxusní segment a rostoucí poptávka po službách cestovního ruchu pomůže luxusnímu segmentu v Evropě posílit výkonnost o 7 až 9 procent. Čína zaznamená růst luxusního oboru o 6 až 8 procent. Podle prognózy pomůže zvýšit domácí poptávku cenová stabilizace, která přizpůsobí ceny zboží ostatním regionům a to povzbudí spotřebitele k tomu, aby si doma koupili vybrané luxusní zboží. Nepříznivé statistiky má vykázat největší trh s luxusním zbožím na světě, totiž USA. Kvůli komplikacím tradičních obchodních domů v USA a omezováním cestování, má segment klesnout až o 2 procenta.