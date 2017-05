MF odmítá vyjádření vicepremiéra Bělobrádka na adresu přípravy rozpočtu

Ministerstvo financí aktuálně zpracovává nadpožadavky jednotlivých rezortů, které dohromady představují dodatečných více než 100 mld. Kč , a to nad rámec prostředků na financování společných programů EU. Pokud by byly tyto nadpožadavky vyslyšeny již v této fázi, bylo by nutné zvýšit deficit rozpočtu pro rok 2018 na 150 mld. Kč a jednalo by se tak o nejhorší bilanci od roku 2010. Ministerstvo financí odmítá nezodpovědný populismus a bude ctít schválený limit 50 mld. Kč jako nepřekročitelný rámec. Zároveň musí jednotliví ministři respektovat opatření této vlády v sociální a platové oblasti a jejich dopady na mandatorní výdaje státního rozpočtu. O jednotlivých prioritách v ostatních oblastech musí rozhodnout vláda či koalice, nikoliv Ministerstvo financí.