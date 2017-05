Akciové trhy - Unipetrol již bez dividendy

Obchodní aktivita na českém trhu se s koncem prodlouženého víkendu v USA o něco zvedla. Index PX s poklesem o 0,67% následoval západní trhy, když banky pokračovaly v postupném poklesu započatém po včerejším vystoupení šéfa ECB Draghiho. Jeho holubičí komentáře dnes doplnila o něco slabší data o ekonomické důvěře v EU.Nejvíce dnes ale klesly akcie Unipetrolu (-2,04%), které se poprvé obchodovaly bez nároku na dividendu. Trh do ceny zohlednil návrh managementu (8,3 Kč /akcii) a ukázal tak, že příliš nedoufá v protlačení návrhu minoritního akcionáře Paulino na výplatu 18,5 Kč /akcii. O výši dividendy bude hlasovat valná hromada až 7. června. Za Unipetrolem následovaly v poklesu akcie Erste (-1,85%) a ČEZ (-0,80%), kde se objevily spekulace o možném pokusu o změny v dozorčí radě a následované odvoláním šéfa Beneše ze strany ministerstva financí. Současný management je víceméně apolitický a snaží se investovat na základě ekonomických kritérií a s ohledem na udržitelnost dividend. To by v případě jeho výměny z politických důvodů nebylo zaručeno. Odstrašujícím příkladem je v tomto směru Polsko, kde šéfové velkých energetik jsou především politické figury. Největší polská energetika PGE tak nedávno přerušila výplatu dividend kvůli politicky diktovanému převzetí místních aktiv EDF.

Nejrůstovějším titulem dnes byly akcie Kofoly (+0,75%), které nadále podporuje klesající cena cukru na burze.