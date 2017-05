O změny pro snazší život bytových družstev se bojuje ve Sněmovně

Poslanecký Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj přerušil projednávání návrhu zákona z pera Jeronýma Tejce a dalších 22 poslanců, který měl za cíl odstranit některé praktické překážky v činnosti bytových družstev a společenství vlastníků.

Poslanci Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj přerušili projednávání zákona, jenž navrhl Jeroným Tejc, který chtěl usnadnit práci lidem sdruženým v bytových družstvech a společenstvích vlastníků jednotek (SVJ). Důvodem pro přerušení byl fakt, že na nejbližším jednání Ústavně právního výboru bude předložena komplexnější novela stávajícího zákona, jež zahrnuje i Tejcovy návrhy. Otázkou je, jestli má tato novela šanci být schválena ještě v současné Sněmovně. „Já už zde nebudu, tak se toho případně bude muset ujmout někdo jiný, ale důležité to je,“ připomněl svůj konec v Parlamentu Jeroným Tejc. Jeho původní návrh měl mít účinnost od ledna tohoto roku, ale složitým procesem přijímání zákonů neprošel.

V navrhovaných změnách by se měla odrazit současná praxe, která příliš přísným nastavením pravidel komplikuje každodenní činnost bytových družstev či SVJ. Například bude odstraněna povinnost hlasování všech členů družstva. Bude pravděpodobně nahrazena podílovým hlasováním (kvórum) a mluví se o 3/5 kvóru. Kdo by s takovým hlasováním nesouhlasil, mohl by se obrátit na soud.

Jiří Reichl