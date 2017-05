Trump: Masivní přebytek německého obchodu se změní

Americký prezident Donald Trump Německo nijak nešetří. Na summitu G-7 označil jeho přebytek bilance obchodu s USA za "hrozný" a dnes tímto směrem poznamenal, že "to se změní".



Trump se opětovně otřel také o nedostatečné výdaje Německa v rámci NATO.



Trumpova reakce následovala jen několik málo minut po společné tiskovce německé kancléřky Angely Merkelové a jejího indického protějšku Naredra Modim. Německá kancléřka označila Indii za důvěryhodného partnera s respektem k velkým projektům.



Ve čtvrtek by se měla Merkelová setkat s čínským premiérem Li Keqiangem.



Merkelová nepřímo kritizovala narůstající protekcionalismus nové americké administrativy, když uvedla, že svět obchodu by měl zůstat maximálně otevřený, aby bylo možné dosahovat férových obchodních podmínek.