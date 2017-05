Ryanair: Nebe nad Británií může výrazně osiřet

Ještě necelé dva roky, a nebe nad Británií by mohlo být výrazně prázdnější. Ryanair vidí nebezpečí v klikatých jednáních o vystoupení Británie z Evropské unie. Pokud se britská vláda v regulacích v létání s unijními lídry nedohodne, budou letečtí přepravci možná muset přerušit svoji činnost v zemi, říká finanční ředitel irských Ryanair Neil Sorahan.



Pro firemní klienty i tisíce turistů by to znamenalo, že už k březnu 2019 by se při plánování cesty z a na britské ostrovy museli poohlédnout po jiném způsobu dopravy, než je létání.

„Pokud do října 2018 nebudou vyjednání bilaterální dohody, pak je jenom velmi malá šance, že se je do března 2019 podaří dál upřesnit. To znamená, že existuje jasná možnost, že by na určitou dobu neexistovaly žádné lety z a do Británie,“ uvedl podle americké CNBC Sorahan. Jak dlouho by toto období mohlo trvat, nyní není jisté; Sorahan hovoří o dnech, nevylučuje ani celé měsíce.

Největší evropský nízkonákladový přepravce Ryanair patřil mezi firmami k nejhlasitějším kritikům britského rozhodnutí opustit Evropskou unii. Aerolinky se teď snaží omezit svoji závislost na nejistém britském trhu. Receptem má být rychlejší expanze ve zbytku Evropy. Společnost jedná s Boeingem o tom, zda stávající rozpis dodávek rozšířit ještě o dvě až tři dopravní letadla 737. Bez nich se flotila Ryanair rozroste do března 2018 o 47 letadel, což by znamenalo letecký park čítající 427 strojů.

Kromě toho by aerolinky chtěly prodloužit pronájem deseti dalších letadel do roku 2019. Pomohlo by to k silnějšímu růstu v Itálii, Německu, Polsku a Rumunsku. Irský přepravce může těžit i z toho, že evropská konkurence jako Air Berlin nebo Alitalia se potýká s těžkými ztrátami a restrukturalizuje.

Letenky levnější, zisk rekordní

Také Ryanair snižuje náklady i ceny, čímž okopává nohy konkurentům na regionálních trasách. V minulém finančním roce (skončil v březnu) snížil letenky v průměru o 13 procent. Cestujících ale přepravil o 13 procent více, konkrétně rekordních 120 milionů. I když tedy Ryanair zlevňoval, povedlo se mu nakonec zaúčtovat rekordní celoroční čistý zisk 1,32 miliardy EUR, meziročně o 6 procent více. Letenky chce firma zlevňovat i v tomto finančním roce, ve kterém předpokládá snížení o 5 až 7 procent, zčásti i kvůli slabší libře. Na další rekord má spadeno i v počtu přepravených cestujících: za celý rok by jich chtěl mít 130 milionů.

„Doufáme, že Británie zůstane (součástí dohody) Open Skies, což nepřinese žádnou změnu britským spotřebitelům a návštěvníkům. Británie ovšem naznačila, že si tak nepřeje, a dokud nám nebude vyjasněno, jaké jsou konečné podmínky budoucího obchodního vztahu Británie a EU, bude kolem letů mezi Británií a EU od března 2019 na nějakou dobu určitě panovat nejistota,“ stojí také v dnešní výsledkové zprávě.

Akcie Ryanair se dnes propadly až o 2,7 procenta. Na londýnské burze ale během dne obrátily do zeleného. Od začátku roku přidávají zatím více než 24 procent. Vývoj akcií do pátku 26. května (v pondělí 29. května byly britské trhy zavřené) ukazuje následující graf:

Zdroje: Ryanair, BBG, CNBC, Patria.cz