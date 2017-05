Cena ropy a OPEC: nakupuj spekulace, prodávej fakta

Zase jednou platila stará dobrá investorská mantra "buy the rumor, sell the news", tedy nakupuj spekulace a prodávej fakta. Ropa několik týdnů před zasedáním OPEC totiž prudce vzrostla a investoři jen vybrali zisky z této rally, jelikož nic převratného se ve Vídni nedohodlo. Jednotlivé země organizace se spolu se zeměmi, které v OPEC nejsou, dohodly na prodloužení současné snížené produkci o devět měsíců. Nic jiného ze setkání nevyplynulo. Tyto kroky již ale byly ohlášeny předem, a proto s tím investoři počítali.

Trh ovšem tajně doufal, že současná snížená produkce by se mohla dále omezit. Anebo alespoň že bude stávající omezení prodlouženo o celých 12 měsíců. Zklamání ze zasedání bylo velké a ropa to "odskákala". Další zasedání ropného kartelu se koná až v listopadu.

I nadále tak bude platit loňské rozhodnutí organizace a přidružených zemí snížit denní produkci o 1,8 milionu barelů. Aktuálně se bude trh ropy odvíjet podle sentimentu, zda stačí, či nestačí devítiměsíční snížení těžby na to, aby se cena stabilizovala. V současnosti spíše převládají medvědí nálady, a proto by mohla ropa WTI otestovat hladinu 45 USD za barel.

V případě opačného vývoje, tedy růstu cen ropy, by mohl nastat bod zlomu už někde kolem úrovně 60 USD, kdy by s největší pravděpodobností zvýšily produkci Spojené státy. To by mohlo cenu ropy znovu stlačit dolů. Černému zlatu v minulých dnech pomohl i slabší americký dolar, který by mohl začít korigovat část ztrát, a i to by mohl být faktor hrající ve prospěch opětovného poklesu cen ropy.