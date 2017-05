Věříme britským akciím, říká JPMorgan

Britské akcie jsou nyní pro investory velmi dobrou investiční příležitostí. Podle globálních kapitálových stratégů americké finanční skupiny JPMorgan totiž akcie Spojeného království otočí zatím nedostatečnou výkonnost, v porovnání s akciemi eurozóny a stanou se atraktivní příležitostí ke zhodnocení. Je nutné ovšem vybírat mezi tzv. „bluechipy" a akciemi exportních firem, které vyplácely dividendy a nejvíce těžily ze slabé libry.



JPMorgan doslova říká: „Britský akciový index FTSE 350 v tomto roce zhodnotil zhruba o 6 procent, zatímco akcie eurozóny přidaly 10 procent zisku. Myslíme si proto, že akcie ve Spojeném království se znovu stávají zajímavými z pohledu regionální alokace," citovala agentura Bloomberg analytiky JPMorganu. Podle šéfa akciových stratégů JPMorgan Miroslava Matejky britským cenným papírům nahrává také od května klesající averze vůči rizikovým aktivům.



„Britský trh je defenzivní trh s vysokým dividendovým výnosem, který může předvést lepší výkonnost,“ říká analýza JPMorgan. Velkou Británii čekají příští týden, konkrétně 8. června, parlamentní volby a předvolební průzkumy zatím naznačují vítězství Konzervativní strany pod vedením stávající premiérky Terezy Mayové. Analytici ale upozorňují na to, že náskok Konzervativců se snižuje a může vyvolat pochyby o rozhodnutí Mayové potvrdit její strategii brexitu silným mandátem vzešlým z voleb. Podle JPMorgan by vítězství Labouristů ve volbách sice mohlo podnítit řadu „místních her“, ale na konci by oslabení libry vždy podpořilo akcie exportních firem.

STOXX Europe 600 Automobiles & Parts - vývoj indexu za poslední rok



Zdroj: Stoxx

Opatrnější výhled mají stratégové JPMorgan na akcie evropských automobilek. Nový rating JPMorgan dostal známku „neutrální" a důvodem je vyšší ocenění tzv. „defenzivních“ segmentů, jako jsou veřejné služby a telekomunikace, které od loňského léta ve výkonnosti značně zaostávaly. JPMorgan doporučuje dále pokračovat ve snižování alokace v japonských akciích. Důvodem je posilující jen, který nepříznivě působí na růst korporátních zisků, které ale i tak vykazovaly známky oslabení.