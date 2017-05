Rozbřesk: ČNB si láme hlavu s drahými nemovitostmi

Ceny nemovitostí budou zřejmě pro Českou národní banku po vypnutí intervencí jedním z nejžhavějších témat. Minimálně soudě podle rostoucí četnosti prezentací na toto téma mezi členy bankovní rady. V posledních dnech se k tématu vyjadřovali oba dva viceguvernéři - Vladimír Tomšík i Mojmír Hampl. A dříve v průběhu měsíce Vojtěch Benda, který má blízko ke guvernérovi. Z dostupných prezentací se zdá, že ČNB má relativně jasno v tom, že ceny nemovitostí jsou již v tuto chvíli nadhodnocené. Není si jistá pouze tím o kolik a zda a jak na to reagovat.

Podle prezentace Mojmíra Hampla se zdá, že většina modelů ČNB zatím ukazuje na mírnou nadhodnocenost trhu - do 10 %. To se ale může změnit, protože růst cen pravděpodobně bude v tomto roce pokračovat. Do této chvíle centrální banka reagovala na ceny nemovitostí pouze utahováním makro-obezřetnostní politiky - především různých limitů na poskytování hypoték. To spadá do jejího vidění světa, ve kterém je růst cen nemovitostí primárně rizikem pro finanční stabilitu a měla by tak na něj reagovat jiným nástrojem než úrokovými sazbami - ty by měly být rezervované pro cílování inflace. Na druhou stranu řada autorů i v ČNB zastává názor, že ceny nemovitostí by měly víc vstupovat do samotné spotřebitelské inflace a mohly by tím pádem víc ovlivňovat i nastavení úrokových sazeb. My s tím v tuto chvíli nepočítáme, pokud však bude rychlý růst cen nemovitostí pokračovat, může se situace změnit. Zatím počítáme nadále s tím, že úrokové sazby v Česku půjdou poprvé vzhůru až v příštím roce.



Jedním z faktorů by měla být i politika ECB, které se přes dobré výkony ekonomiky nebude chtít rychle otáčet kormidlo směrem k utaženější měnové politice. To včera ostatně potvrdil znovu Mario Draghi před Evropským parlamentem. Nenechal nikoho na pochybách o tom, že eurozóna podle jeho názoru ještě další stimul jednoduše potřebuje.



TRHY



Česká koruna a dluhopisy

Česká koruna se odrazila zpět nad 26,50 EUR/CZK a potvrzuje, že je relativně citlivá na nárůst globálního napětí. Včera se sice v USA a v Británii neobchodovalo, ale rozpětí na periferních trzích v eurozóně šlo vzhůru - částečně kvůli sázkám na předčasné volby v Itálii, částečně kvůli Řecku. Koruna se tak dostala do lehké defenzivy a v tuto chvíli vzdala pokusy o další posun ke 26,30 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Britská libra korigovala ztráty, které jí přinesla slabší data a předvolební průzkumy. Příliš velký pohyb vzhůru to však nebyl. Eurodolar reagoval negativně na (opět) holubičí vystoupení prezidenta Draghiho před Evropským parlamentem. Ten nenechal nikoho na pochybách o tom, že eurozóna podle jeho názoru ještě další (měnové) stimuly jednoduše potřebuje.



Po svátku v USA a ve Velké Británii se dnes rozjede obchodování naplno, přičemž eurodolar bude určitě sledovat italské dluhopisy a banky. Odpoledne přijdou na pořad zajímavá data z USA (hlavně osobní výdaje) a také vystoupí vlivná členka FOMC Brainardová.

Ropa

Po svátku v USA a ve Velké Británii se dnes rozjede naplno i obchodování s komoditami. Ropa pro začátek drží páteční zisky v asijském obchodování. Otázkou je, zdali se na dolarové ceně negativně nepodepíše sílící americká měna.