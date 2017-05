Nejvyšší počet zemřelých je v Moravskoslezském kraji

30. května 2017



V roce 2016 zemřelo 107 750 obyvatel. O 3 423 méně než v roce předchozím. Nejvíce úmrtí bylo v prosinci, nejméně v září. Nejvyšší počet zemřelých hlásí Moravskoslezský kraj.

Vloni zemřelo 54 880 mužů a 52 870 žen. Věk, ve kterém skonalo nejvíce osob, v úhrnu činil 85 let.

Nejvíce zemřelých zaznamenal Moravskoslezský kraj, a to 13 133. Druhý nejvyšší počet zemřelých na úrovni 12 695 hlásil Středočeský kraj, kde je největší počet obyvatel. Naopak nejméně úmrtí zaregistroval Karlovarský kraj. Jednalo se o 3 167 osob. „Moravskoslezský kraj je ve statistice zemřelých podle jejich bydliště na vedoucí pozici od roku 2004. Karlovarský kraj má vzhledem k nízkému počtu obyvatel tradičně i nejnižší počet zemřelých,“ vysvětluje Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu.

Nejdelší naději dožití mají lidé v Praze. U chlapců narozených v období let 2015 až 2016 se pohybuje na úrovni 78,0 let a u děvčat 82,7 let. Druhou nejvyšší střední délku života měli muži v Kraji Vysočina, a to 77,2 let. V případě žen měl druhé nejlepší postavení Jihomoravský kraj s 82,6 lety. Na třetí příčce byl u mužů Královéhradecký kraj a u žen Kraj Vysočina společně s Pardubickým krajem. „Je zajímavé, že v Praze je střední délka života mužů až o jeden rok vyšší než v jiných krajích. U žen takové rozdíly mezi regiony nepozorujeme. Nejvyšší hodnoty jejich naděje dožití jsou při srovnání jednotlivých krajů bližší,“ analyzuje Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Nejnižší naději dožití při narození vykazuje Ústecký kraj. Muži se tam dožijí v průměru 74,0 let, což je o čtyři roky méně než v případě Prahy. Střední délka života žen v Ústeckém kraji je pak 79,5 let, tedy o tři roky méně než v Praze. Jednu z nejnižších středních délek života mají tradičně také obyvatelé Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Celková naděje dožití se v České republice dál zvyšovala. Jde o dlouhodobý trend. Vloni vzrostla u mužů na 76,2 let a u žen na 82,1 let. Mezi lety 2006 až 2016 se střední délka života zvýšila u mužů o 2,8 a u žen o 2,4 roku.

Více informací naleznete v právě vydané publikaci Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje 2015–2016: https://www.czso.cz/csu/czso/umrtnostni-tabulky-za-cr-regiony-soudrznosti-a-kraje-2015-2016.



Kontakty

Petra Báčová

tisková mluvčí ČSÚ

T 274 052 017 | M 778 727 232

E petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad