Elektrická auta levnější než benzínová? Ano, již bzry, říká studie

V roce 2025 by měla cena elektrických aut dosáhnout parity s auty, vybavenými benzínovým motorem. Z celkové ceny elektrického vozu pak náklady na bateriové vybavení bude v roce 2017 činit 48 – 55 procenta, zatímco v roce 2030 jen 18 – 23 %. Srozumitelně řečeno: Automobily poháněné bateriemi budou brzy levnější než tradiční auta s benzínovými motory, což nabídne kupujícím okamžité úspory. Říká to poslední studie, kterou zpracovala New Energy Finance agentury Bloomberg.

Elektřina levnější benzínu

Současná situace na trhu s elektro auty je jasná: Nižší ceny za „pohonné hmoty“ a provozní náklady elektrických aut pomáhají vyvážit zatím vyšší pořizovací cenu elektromobilů. Jenže podle New Energy Finance agentury Bloomberg budou mít vozidla s nulovými emisemi brzy navrch oproti své benzínové konkurenci i v tomhle. Studie uvádí, že zatímco průměrná cena benzínových vozů v roce 2016 se pohybovala kolem 26-27 tis. USD a elektrických téměř 45 000 dolarů, v roce 2030 to bude přesně naopak.

Zatímco benzínové auta budou do této doby vykazovat mírnou progresi na cenu kolem 30 000 dolarů, cena elektrických aut má vykázat okolo 25 000 dolarů. Data evropských výrobců aut říkají, že v roce 2017 se zatím ceny elektro aut pohybují reálně kolem 16 000 Euro, např. u modelů společnosti Mitsubishi, ale až přes 100 000 euro u modelu automobilky Tesla.

Snížit cenu elektro aut mají levnější baterie

Odpovědí na rychle klesající cenu podstatné části výbavy elektrických aut je podle New Energy Finance jednoznačně pokles cen baterií. Pocítit by to měli kupující hlavně v USA, ale i v Evropě a to už v roce 2025. Baterie v současné době představují přibližně polovinu pořizovacích nákladů na elektrická auta a jejich ceny proto klesnou zhruba o 77 procent mezi roky 2016 až 2030. Data evropských automobilek říkají, že cenový poklese lithium-iontových automobilových baterií do dubna 2017 zaznamenal za posledních 18 měsíců více než 40 procent.

Cenu baterií ovlivňuje také „dojezd na jedno nabití“. Zatímco do roku 2017 se výkonnost baterií v elektro vozech pohybovala okolo dojezdu 300 kilometrů, v lednu 2017 byla na autosalonu v Detroitu představena nová generace akumulátorových článků, která umožňuje dojet na jedno nabití až 600 km a nabití k tomuto výkonu zabere zhruba 20 minut. Producent této baterie plánuje sériovou výrobu spustit od roku 2021.