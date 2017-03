Dial Telecom je nyní připojen do peeringového uzlu VIX.at

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika) Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom činí v současnosti 4 750 kilometrů v rámci České republiky a 250 km kabelových tras s přibližně 12 000 km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze. Ve své síti provozuje Dial Telecom více než 5000 aktivních zařízení s 25 000+ aktivními porty. Kromě optických tras využívá Dial Telecom 1100+ rádiových spojů jak ve své páteřní infrastruktuře, tak i pro úseky posledních mílí. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem. Více informací na: www.dialtelecom.cz

Dial Telecom se v uplynulých dnech připojil do významného rakouského peeringového uzlu VIX.at. Hlavním cílem tohoto kroku bylo zlepšení propojení s internetovými sítěmi v Rakousku a v zemích bývalé Jugoslávie.Dial Telecom je dále přímo připojen do českého peeringového uzlu NIX.CZ a také do zahraničních peeringových center DE-CIX, ECIX (Německo), AMS-IX (Nizozemsko), LINX (Velká Británie), SIX.SK (Slovensko).Pro přístup do mezinárodních peeringových center využívá Dial Telecom vlastní optické sítě s minimem aktivních prvků po celé trase. Díky tomu může nabídnout bezkonkurenční hodnoty zpoždění a variace zpoždění na trasách k nejvýznamnějším světovým peeringovým centrům (Praha – DE-CIX Frankfurt pod 9 ms) a i běžný koncový uživatel může s mezinárodní konektivitou Dial Telecomu při práci na Internetu vnímat rychlejší odezvy.