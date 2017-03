OMG! Nikdy neuvěříte, který výrobce virálního obsahu prý chce na burzu

Po Snapu, provozovateli populární mobilní aplikace Snapchat, se na burze prý pokusí vybrat kapitál i „zpravodajský“ server BuzzFeed. Alespoň to tvrdí zdroje serveru Axios, na které se pak odvolala i ostatní média. Mělo by k tomu dojít příští rok. Ne všichni jsou však přesvědčení, že se BuzzFeed rozhodne IPO uskutečnit, a že je to dobrý nápad.



BuzzFeed je informačním kanálem pro takzvanou generaci „mileniálů,“ také známou jako generaci „Z“ – tedy, zjednodušeně řečeno, pro mladé lidi, kteří vyrostli společně s internetem. I proto se mezi investiční komunitou už začala množit srovnání s IPO Snapu, jehož největší hodnotou je také právě to, že dokáže pozornost této generace přitáhnout. Podle serveru Fortune se při posledním přílivu kapitálu do BuzzFeedu v roce 2016 valuace implicitně odhadovala na 1,7 miliardy dolarů – což je úplně stejná hodnota, jako v roce 2015.



WTF, OMG a LOL



Na rozdíl od Snapu má Buzzfeed prostší a konvenčnější byznysovou strategii. Vydává články o společenských a popkulturních tématech, které jsou pro cílovou věkovou skupinu čtivé, zábavné, srozumitelné a „mluví jejich jazykem“ – například často používá akronyma jako „LOL“, „WTF“, „OMG“ atd. Na stránce pak prodává reklamu, jednak typické „bannery“, ale i reklamu skrytou (často ne příliš dobře) ve svých textech.



Časté jsou i tzv. „clickbait“ titulky, tedy nadpisy článků, které rafinovaným způsobem používají různých postupů, aby donutily čtenáře na odkaz kliknout. Typickými „ingrediencemi“ takového titulku jsou například odkazy k tomu, že ve článku čtenář najde „seznam 10 top“ čehokoliv (seznamy totiž představují pro internetovou generaci rychle a lehce stravitelné informace), slib, že součástí je kvíz, ze kterého se čtenář o sobě něco dozví, obrázek kočky, nebo jednoduše hyperboly a fráze vyvolávající zvědavost typu „nikdy neuvěříte…“ atd. Samostatnou kapitolou pak je, jak BuzzFeed nakládá s obrázky.



Je IPO dobrým nápadem?



Že BuzzFeed dokáže dobře pracovat s mladou generací je jasné, stejně jako že dokáže vydělat slušné peníze na reklamách díky vysoké návštěvnosti. „Nehmatatelná“ povaha výhody BuzzFeedu oproti konkurenci, která je hlavně v citu redaktorů pro „virální“ témata a titulky, však může být problémem pro investory, kteří raději sází na jistotu. Volatilita Snapu, jehož akcie se za ani ne měsíc obchodování pohybují oběma směry v pásmu 18,90 USD až 29,44 USD za kus, je důkazem, že technologické a mediální společnosti zaměřující se na mileniály nemusí být úplně bezpečnou investicí. Někteří dokonce v souvislosti s vysokou valuací Snapu hovoří o tom, že trhy možná čeká druhá „internetová horečka“ (dot-com bubble). Ta praskla s nepříjemnými důsledky zejména pro techonologickou burzu NASDAQ na přelomu tisíciletí.



Deník Financial Times se ve svém sloupku Lex spíše přiklání k tomu, že k IPO společnosti nedojde minimálně ze dvou důvodů. Za prvé, byznys model BuzzFeedu jako mediální společnosti nabízející obsah není snadno škálovatelný a nenabízí velké vyhlídky na růst – ne každý článek (jako například ten o „modrých nebo zlatých“ šatech) nebo video může být „virální“. Data společnosti Alexa navíc ukazují, že popularita Buzzfeedu už neroste a spíše klesá. Za druhé, Lex nevidí důvod, proč by se Comcast, který do webu už „nalil“ několik set miliónů dolarů měl zbavovat své strategické investice.