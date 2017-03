Prodávejte přes nás, říká Amazon. Chce převzít sítě maloobchodních řetězců

„Zapomeňte na kamenné obchody! Je správný čas začít prodávat zboží skutečně po internetu!“ Takovým vzkazem pozval na květen americký online shop Amazon.com světové značky spotřebního zboží do své centrály v americkém Seattlu, aby je přesvědčil o výhodách tohoto kroku. Mezi pozvanými nechyběly zástupci společností Wal-Mart, Unilever, Nike, Target či Costco.

Online má změnit zavedené prodejní cesty. Jenže jak?

Sázka Amazonu na změnu uvažování společností o tom, že online prodej je tou „správnou“ cestou, je podle agentury Bloomberg, která zprávu přinesla jasná. Amazon se totiž snaží dostat pod svá křídla nějaký podíl na 800 miliardovém balíku dolarů, kterému v prodejích „baleného zboží“ stále vládne maloobchodní řetězec Wal-Mart a další tradiční prodejci. Přesvědčit proto výrobce spotřebního zboží o tom, že on-line bude pro ně ideální partner má Amazonu usnadnit dostat se k zákazníkům těchto firem a zvýšit poptávku po zboží rychlejší dodávkou do jedné hodiny od objednání.

Mezi pozvanými společnostmi proto nechybějí manažeři od Mondelez, Unileveru, General Mills, Nike nebo Kimberly Clark. Bloomberg uvedl, že tímto krokem chce Amazon narušit vztahy mezi značkami spotřebního zboží a sítěmi kamenných řetězců, které v posledních desetiletích určují, jak zboží každodenní spotřeby vypadá, jak se balí a dodává. Značky mají podle Amazonu méně uvažovat o tom, jak se bude jejich produkt vyjímat na policích super a hypermarketů, ale jak je udělat tak, aby zaujal zákazníky na internetu a dal se jim co nejrychleji dodat. „Časy se mění. Amazon je přesvědčen, že dodavatelské řetězce zaměřené na přímou dodávku spotřebiteli jsou schopny zlepšit nakupování a zvýšit globální efektivnost,“ tvrdí v pozvánce Jeff Bezos, ústřední postava Amazon.com Inc.

E-svět změní i výrobu spotřebního zboží

Výrobci proto budou muset přehodnotit úplně všechno, od způsobu výroby přes balení až po dodávky. Podle Bloombergu budou muset být například obaly pracích prášků nebo cukrovinek trvanlivější a kompaktnější. A cestou, která má firmám otevřít efektivnější výrobu a distribuci je online. Podle Bloombergu nejsou šance Amazonu na změnu uvažování výrobců spotřebního zboží malé. Řada firem totiž, i když má i vlastní online prodej, z internetu „čerpá“ pouze několik procent z celkového objemu příjmů.

A na to Amazon sází. Doručení zboží bez nutnosti cestovat, časový plán dodávek i jakékoli místo pro dodání, je díky novým technologiím velkým lákadlem. A pokud by se Amazonu povedlo zvýšit jeho armádu 300 milionů nakupujících novou nabídkou výrobků, měl by podle Bloombergu vyhráno. Když se podle analytiků podaří Amazonu argumenty překonat strach zavedených značek z novinek, může je přimět k tomu, aby o jeho námětech na změnu obchodní distribuce přemýšleli.

Podle Jána Hladkého, analytika Patria Finance se jedná o další pokus Amazonu přesvědčit výrobce a spotřebitele, že k trhu s rychloobrátkovým zbožím možno přistupovat jinak. "Vezměme si třeba otevření kamenné prodejny potravin Amazon Go v Seattlu, která díky technologiím, jež se využívají také v autopilotech automobilů, umožňuje obsluhu zákazníků bez pokladen a dlouhých čekacích front," konstatoval Ján Hladký. „Je samozřejmě pravda, že tato prodejna prozatím plní funkci technologického showroomu, zároveň je tu však zjevná snaha Amazonu narušit současné status quo, ve kterém se prodej spotřebního tovaru za posledních pár desítek let v podstatě nezměnil – kamenná prodejna, pokladny, fronty, to všechno známe již dlouho. Narušení stávajících struktur pak otevírá nové prostory, do kterých se Amazon může se svými službami protlačit," doplnil Hladký.