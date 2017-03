CBO: US vládní deficit a dluh se raketově zvýší během 30 let

Podle analýzy amerického Congressional Budget Office (CBO) se vládní deficit a celkové zadlužení USA v následujících 30 letech raketově zvýší, pokud se nezmění v současnosti platné vzorce. Rostoucí deficit a zadlužení hrozí pádem do finanční spirále vedoucí k další finanční krizi.Především kvůli očekávanému výraznému zvýšení výdajů na zdravotnictví a sociální služby by americký dluh mohl do roku 2047 narůst na cca 150% celkového HDP . Aktuálně se veřejné zadlužení pohybuje na úrovni 14,3 biliónu USD , což odpovídá 77% HDP Celkový US dluh je pak při 18,8 biliónech na úrovni 101% HDP CBO odhaduje možnost růstu vládního deficitu do roku 2047 ze současných 2,9% HDP až na 9,8%. V roce 2016 deficit dosáhl úrovně 587 mld. USD Podle CBO tak vysoké míry rozpočtových deficitů a zadlužení budou ohrožovat zdravý ekonomický vývoj.Situaci bude mimo jiné komplikovat také očekávaná "normalizace" sazeb, jež byly od poslední krize drženy na bezprecedentně nízkých úrovních.