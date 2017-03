Analytici: Ropnému trhu hrozí nedostatek produkce

Podle některých analytiků ropnému trhu v blízké budoucnosti hrozí reálný nedostatek produkčních kapacit, který vzejde ze stále většího zaměření producentů na krátkodobé projekty alá US břidlice a podobně. Nedostatek nových dlouhodobých projektů je v tomto ohledu výrazným rizikem, protože jen krátkodobé alternativní projekty nedokáží dostatečně krýt růst světové poptávky. Ve vážných problémech se trh může ocitnout do roku 2020.Podle analytiků se nové velké dlouhodobé projekty dají počítat na prstech jedné ruky. Tento stav je přičítán především snahám po celkovém snížení nákladů v celém sektoru. Investice v něm v loňském roce poklesly o 25% na 433 mld. USD (IEA). Právě probíhající oživení je taženo především větší podporou krátkodobých zdrojů v čele s US břidlicemi.