V Dole Paskov se dnes přestalo dobývat černé uhlí

V Dole Paskov na Frýdecko-Místecku se dnes přestalo dobývat černé uhlí. Z dolu společnosti OKD, která je v úpadku, ráno vyfárala poslední směna. Vytěžené uhlí putovalo do úpravny, na dole začíná útlum.

Důl Paskov, který se v posledních dvou letech nazývá Důlní závod 3, má dvě šachty: Staříč a Chlebovice. Uhlí se v dole začalo těžit v roce 1964, horníci z něj od té doby vyvezli více než 46 milionů tun uhlí. Společnost OKD končí těžbu v Dole Paskov z ekonomických důvodů, těžba se nevyplácí a škodí hospodaření celého podniku, který je od loňska v úpadku.

Uzavřením Dolu Paskov končí těžba v celé ostravské části někdejšího Ostravsko-karvinského revíru. Z Dolu Paskov k dnešnímu dni odchází 1030 zaměstnanců. Přes 300 lidí bude v dole dál pracovat na jeho útlumu a 183 horníků přejde do dolů na Karvinsko.

Kromě horníků, kteří vyfárali z poslední směny, dnes ráno na šachtu ve Staříči přicházely desítky dalších zaměstnanců vyřídit si formality při odchodu ze zaměstnání a odevzdat pracovní věci. Mnozí nadávali na bývalé i současné vedení OKD, na politiky i média. Havíři se s kolegy, s nimiž pracovali mnohdy i desítky let, loučili a někteří si před dolem dávali skleničku alkoholu „na lepší budoucnost“.

Do dolů na Karvinsko přejít nechtěli, zdůvodňovali to hlavně mizivou perspektivou. Mnozí z nich už mají novou práci. „Do insolvenční firmy, která nemá žádnou jistotu? Oni můžou 15. dubna zbankrotovat. Kdo tam půjde? Takže my máme už robotu najitou. Já už v pondělí nastupuju do Tatry,“ řekl jeden z horníků. Jiný havíř řekl, že si chce najít práci v cizině, protože v Česku jsou výdělky špatné. Například Pavel Lembard ČTK řekl, že dělá kurz a pak po 25 letech v dole úplně změní obor: půjde do zdravotnictví.

„Horník zvládne všechno, kam půjde,“ řekl Josef Březina, který v dole pracoval 30 let. Má něco vyhlídnutého, ale ještě není rozhodnutý. Výhodou lidí, kteří pracovali v dole, je podle něj to, že se dokážou přizpůsobit i nejnáročnějším podmínkám. „Jste pod zemí, svítíte si na práci a musíte opravdu reagovat, tam je třeba ještě mít reflex, přemýšlet, předpovídat, předpokládat, co se může stát. Takže přemýšlíte o práci a ještě přemýšlíte, aby se vám něco nestalo. To je taková kvalifikace, nemám obavu, že bych nezastal nějakou jinou práci. Kdo přežil hornictví, kdo přežil rubání, já jsem dělal 20 let v rubání, myslím, že přežije všechno,“ řekl Březina.

Jan Trenik, který má odfáraných 23 let a z toho na Paskově dělal přes deset, řekl, že to nejhorší prožil, když ho nový majitel vyhazoval z havířského bytu, a tak to, že končí šachta, ho nerozhodí. Řekl, že na budoucnost se začal připravovat, když viděl, jak se hospodaří s majetkem. „Tak jsem si trošku nahrabal do štrozoku takříkajíc, do peřiny, a nějaký pátek z toho vyžiju, takže uvažuju, zda půjdu do předdůchodu. Nebo uvidím, prostě nedělám si s tím hlavu,“ řekl. Co má, podle něj není na nějaké vyskakování, ale je na tom lépe než někteří, kteří mají hypotéky. „Šachta končí. Každý to prožíváme jinak a máme z toho smíšené pocity. Nevíme, co si máme myslet, zdali máme být naštvaní, nebo máme být veselí,“ řekl.

Celé OKD bude mít po uzavření Dolu Paskov zhruba 10.000 zaměstnanců. Firma je od loňska v úpadku, do potíží ji přivedly klesající ceny uhlí a předluženost. Od vyhlášení insolvence, kterou navrhlo samo OKD, už firma udělala mnoho úsporných opatření. Jedním je ukončení těžby v Dole Paskov. Postupně se mají zavírat i ostatní doly, poslední z nich pravděpodobně v roce 2023. Dosud posledním dolem, který OKD kvůli nerentabilnosti zavřelo, byl na konci roku 2006 Důl Dukla v Havířově na Karvinsku.

