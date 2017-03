Z ČR loni odteklo rekordních 289 mld. Kč na dividendách

Z Česka loni odplynulo do zahraničí na dividendách rekordních 289 miliard korun. Je to o 62,5 miliardy korun více než v roce 2015. Částka, kterou si zahraniční vlastníci každoročně od svých společností stahují, poslední dva roky narůstá. Vyplývá to z údajů, které dnes v rámci sektorových účtu zveřejnil Český statistický úřad.



Dosud byl v odlivu dividend rekordní rok 2011, kdy do zahraničí odteklo 243 miliard korun.



Výše dividend souvisí s vysokou ziskovostí přímých zahraničních investic, uvedl ČSÚ. Zisky ze zahraničních investic loni přesáhly 398 miliard korun, což představovalo 8,4 procenta hrubého domácího produktu. Na druhou stranu byl odliv částečně kompenzován přílivem ze zahraničí, a to zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Záporné saldo prvotních důchodů se zahraničím dosáhlo 293,2 miliardy korun.

(Zdroj: ČTK)