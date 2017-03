Android vs. iOS poprvé 1:0. Letos díky výnosům z prodeje aplikací

Rok 2017 se zapíše do souboje mezi „Androidem“ a „iOS“ zřejmě nesmazatelným písmem. Má totiž dojít k historickému jevu. Uživatelé systému Androidu mají poprvé v historii existence obou platforem utratit více peněz za nákupy aplikací, než jejich soupeři za aplikace iOS.



Android vs. iOS. Náskok přijde globálně



Z čísel, která zveřejnila App Annie, zabývající se daty o mobilních aplikacích vyplývá, že uživatelé aplikací systému Android za ně letos utratí 41 miliard amerických dolarů. A to bude o 1 miliardu víc, než kolik ze svých peněženek za aplikace v systému iOS zaplatí uživatelé konkurenční platformy. Firemní data společnosti Apple ukázala, že za rok 2016 činily výdaje kupujících za aplikace z Apple App Store 34 miliard dolarů, zatímco částka za výdaje aplikací pro systém Android nepřekročila 27 miliard USD.



Podle komentáře serveru MarketWatch.com lze historické vítězství Androidu připsat tomu, že zatímco aplikace v systému iOS kupují lidé stále na jednom místě, ty pro Android jsou dostupné na více „adresách“: Kromě „androidího“ domovského nákupního centra Google Play, mohou zákazníci nakupovat aplikace také prostřednictvím obchodního domu Amazon.com Inc. App Annie konstatovala, že letos dosáhnou příjmy z nákupu aplikací Android přes třetí strany 20 miliard dolarů, zatímco na Google Play lidé utratí 21 miliard dolarů. Specialisté App Annie upozorňují také na to, že celosvětový poměr telefonů se systémem Android a iOS je 5 : 1. Agentura Gartner Inc. k tomu řekla, že v roce 2016 činil podíl systému Android na celkovém trhu mobilních operačních systémů 80 % a iOS 17,7 %. A toto rozdělení trhu má nahrávat příjmovému trendu i v příštích pěti letech.



Nejvíce se stahují hry. To má být všude stejné



A o co mají lidé největší zájem? Největším tahounem příjmů z prodeje aplikací je podle App Annie kategorie videoher. Hry představovaly skoro 40 % z celkového počtu stažení napříč platformami, ale na celkových tržbách se podílely více než 81 %, nepočítaje do toho příjmy z reklamy. Podle App Annie si uživatelé v roce 2016 stáhli 29 miliard aplikací z App Store, zatímco Android zaznamenal 118 miliard celkových stažení.



Za rok 2017 se čeká 30 miliard stažení z Apple App Store a 165 miliard stažení Android aplikací. App Annie čeká, že v roce 2021 bude mít Apple 42 miliard stažení aplikací, zatímco Android 308 miliard stažení. V peněžním vyjádření by to mělo být 78 miliard dolarů pro Android a 60 miliard dolarů pro Apple. Jenže Apple Store má až do roku 2021 zůstat nejlukrativnějším obchodním centrem, které je schopno generovat 60,3 miliardy dolarů příjmů. Důvod? Podle App Annie je to díky rostoucím příjmům na jedno zařízení Apple a rostoucí poměrně bohatou klientelu. Odhady ale říkají, že díky kombinované nabídce Google Play a jiných zdrojů, které budou mít aplikace pro systém Android, by mělo dojít ke změně i v tomto parametru v roce 2017.