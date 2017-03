CZ firmy vynáší zahraničním vlastníkům přes 8 % ročně

Česká ekonomika v roce 2016 zpomalila svůj růst zhruba na polovinu z předloňských 4,6 % na 2,3 %. V závěru roku dále zpomalovala s tím, jak se nepodařilo restartovat investice veřejného sektoru. Že ekonomiku táhla na poptávkové straně spotřeba a export, není žádnou novou zprávou, stejně jako dominantní role průmyslu na straně nabídkové. Přesto existují čísla, která dokáží naznačit, co se děje v ekonomice a obvykle se jim příliš pozornosti nedostává. Jsou jimi podrobné sektorové účty, které dnes zveřejnil statistický úřad, a které mimochodem ukazují, jak se vyvíjí ziskovost v ekonomice, investice, úspory atp.



Co lze z nejnověji prezentovaných dat vyčíst? V případě nefinančních podniků zaujmou nejvíce asi následující údaje. Zatímco přidaná hodnota rostla o 4,2 %, zrychlilo tempo mzdových nákladů na více než 6,5 %. Firmy jsou tak pod dvojím tlakem, jednak musejí nabírat nové zaměstnance, aby zvládaly své zakázky, a současně jim musejí vyplácet vyšší mzdy, protože jinak snad ani nikoho nenaberou. Neznamená to však, že by jim z tohoto důvodu musel klesat zisk, to rozhodně nikoliv. Jen roste o něco pomaleji. Vzhledem k tomu, že je – jak uvádí statistický úřad – v evropském měřítku (tedy v relativním srovnání) rekordní, tak se asi žádná tragédie neodehrává. Když k tomu vezmeme v úvahu odliv zisků do zahraničí (288,7 mld. CZK, meziročně +62 mld.), tak ČR zůstává velmi atraktivní lokalitou co do zhodnocení investovaných peněz s výnosem přes 8 %.



Shrneme-li firemní sféru, tak lze říct následující: výroba solidně roste, ziskovost zůstává velmi vysoká, i když se vyvíjí pomaleji vzhledem k navýšení nákladů. Investice firem nabraly pozitivní směr, i když v závěru roku lehce zkorigovaly směrem dolů. S tím jak rostly zisky podniků pod zahraniční kontrolou, klesaly jejich reinvestice a o to více peněz pak mířilo ve formě dividend do zahraničí.



A co říkají podrobná čísla o domácnostech? Reálný disponibilní důchod českých domácností rostl jen o 2,8 %, zatímco o rok dříve to bylo o 3,5 %. Roli sehrála i vyšší inflace i lehce pomalejší nárůst příjmů obyvatel v důsledku pomalejšího růstu nemzdových příjmů a vyššího odvodu pojistného v důsledku vyšších mezd. Tempo spotřeby zaostalo za růstem příjmů domácností, a tak míra úspor obyvatelstva i v loňském roce dále vzrostla na 12,4 %. Současně domácnosti rekordně investovaly do bydlení a fakticky tyto jejich investice dosáhly historického rekordu. Na rozdíl od firemních investic v průběhu roku rozhodně nezpomalovaly.



Co si vzít na závěr? Růst české ekonomiky stojí na solidních základech, i když sám o sobě rozhodně není nijak přehnaný. Velké rezervy panují u investic především v případě veřejného sektoru, který spíše než nedostatkem peněz trpí nedostatkem projektů. Růst mezd sice zrychluje, nicméně výrazně nesnižuje vysokou ziskovost firem, a to ani těch pod zahraniční kontrolou.







