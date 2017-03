CZK po zasedání ČNB oslabila = vyměkli první spekulanti?

Na včerejším zasedání ponechala ČNB úrokové sazby beze změny a ponechala také kurzový závazek. Co je nejdůležitější, došlo k potvrzení tvrdého závazku (exit nebude dříve než v dubnu), ale součástí komunikace ČNB již nově není měkká část závazku (bankovní rada čeká exit zhruba v polovině roku).

Je to logické a dává to smysl. Potvrzení toho, že exit nebude ještě teď v březnu je fajn v tom smyslu, že ČNB by ohrozila svou kredibilitu. Už delší dobu ČNB komunikovala, že v prvním čtvrtletí to nebude a včera svůj závazek potvrdila. Porušení své tvrdé komunikace by byl signál ekonomickým subjektům a trhům, že se ČNB nedá věřit, což by mohlo negativně ovlivnit její politiku do budoucna. Takže OK.

Mekký závazek nikdy závazný nebyl, a proto jeho vyřazení z komunikace pověst ČNB neohrozí. To, že bankovní rada očekávala exit v polovině dubna, bylo dáno její prognózou, která byla méně proinflační. Eurozóna se ale ožívá rychleji, což umožnilo inflčním tlakům v ČR více zesílit, k čemuž se přidaly ceny potravin, pohonných hmot apod. V tuto chvíli již tedy nemá ekonomicky příliš smysl čekat do poloviny roku. Navíc i komunikačně si ČNB uvolní ruce. Takže OK.

Jinými slovy, exit může nastat od soboty dál a bankovní rada o něm může rozhodnout v jakýkoliv den. Nejspíš to udělají ve všední den kvůli vyšší likviditě trhu, ale nedá se nic vyloučit. O exitu se rozhodne některý den a v řádu desítek minut se tento krok zveřejní.

Stále čekáme, že k tomu dojde pravděpodobně v dubnu. Kvůli inflaci, inflačnímu výhledu a přílivu zahraničního kapitálu.