Rusnok: Závazek může skončit kdykoli od konce března, na jakémkoli zasedání bankovní rady

Měnová politika České národní banky zůstala po čtvrtečním zasedání beze změny - úrokové sazby zůstaly na faktické nule (0,05 %) a ČNB bude až do odvolání bránit koruně v posílení přes 27 CZK/EUR. Ovšem centrální banka naznačila, že se blíží konec kurzového závazku. ČNB vypustila z prohlášení větu, že pravděpodobné ukončení intervencí leží v polovině letošního roku (tzv. měkký závazek). Guvernér Rusnok uvedl, že po uplynutí tzv. tvrdého závazku (konec 1Q/17) může exit nastat na jakémkoliv zasedání bankovní rady. Ohledně načasování guvernér uvedl, že šance na ukončení kurzového závazku v polovině roku poklesly ve prospěch dřívějšího ukončení. Konec kurzového závazku se tak zdá záležitostí spíše dnů či týdnů než měsíců.

Bankovní rada může počkat na březnovou inflaci (zveřejnění 10. dubna), ale není to podmínkou. Nelze stále vyloučit, že bankovní rada počká až na květnové zasedání (4. května), kdy bude mít k dispozici i novou prognózu. Přesný termín (den a hodina) zůstává nejistý a lze o něm jen spekulovat. Koruna po dlouhém období absolutního klidu vstupuje do fáze, kdy se vrací volatilita. Náznakem bylo hned oslabení po tiskové konferenci guvernéra. Očekáváme, že po případném ukončení kurzového závazku bude koruna kolísat v širším pásmu kolem 27 CZK/EUR oběma směry, když se bude čistit trh vzhledem k velké překoupenosti do korun (= vysoké sázky na posílení koruny).