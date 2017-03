Investoři po celém světě skupují barevné diamanty. Ceny lámou rekordy, investiční šperky zažívají boom

Ceny extrémně vzácných růžových diamantů vzrostly za 8 let o 180 % a jsou na historických maximech. Žluté zhodnotily o 90 % a modré o 70 %. Uvádí to Fancy Color Diamond Index, z něhož cituje renomovaný ekonomický deník Wall Street Journal. Investiční šperky s vzácnými barevnými diamanty se prodávají i v Česku. Vyrábí je největší české klenotnictví ALO diamonds.

Trh s barevnými diamanty už dávno není doménou bohatých sběratelů a znalců drahých kamenů. S rostoucím zájmem investorů a investičních fondů se již stali v tomto segmentu menšinou. Nebývalý zájem o vzácné barevné diamanty pohání dlouhodobě rostoucí ceny. Svou roli hrají i minimální výnosy z dluhopisů, které srazily k nule zejména měnové expanze centrálních bank.

Čím sytější barva, tím vyšší cena

Diamant se na naší planetě vyskytuje ve všech barevných variantách. Nejvyšších cen ale dosahují sytě modré, růžové, červené a žluté. „Z 200 000 vytěžených diamantů je například jen jeden modrý. Nebylo proto náhodou, že nejdražším vydraženým drahokamem na světě se v minulém roce stal právě takto zbarvený diamant,“ uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, který obchoduje s diamanty na světových burzách již více než 20 let. K barevným diamantům dodává: „Výjimkou z výjimek jsou barevné diamanty s označením fancy a odpovídá tomu i jejich cena. Toto označení má několik podskupin a uvádí, že takto označené kameny mají velmi intenzivní jasné zabarvení. Přívlastek fancy dostane pouze jeden z 10 000 nalezených diamantů.“

Investiční šperky s barevnými diamanty kupují i Češi

Pro zvýraznění krásy barevných diamantů bývají tyto kameny velmi často zasazovány do investičních šperků. Podle statistik ALO diamonds si pořizuje šperk jako investici každý čtvrtý Čech, který kupuje klenoty. „Zájem Čechů o investiční klenoty stoupnul na takovou úroveň, že jsme do našich ručně vyráběných investičních šperků začali zasazovat modré diamanty a poté i žluté. Nedávno jsme se stali prvním českým klenotnictvím, které oznámilo zasazení vzácného růžového diamantu do českého šperku,“ uvádí Alojz Ryšavý.

Barevné diamanty za miliardy korun

Nejdražším vydraženým drahokamem na světě se stal v květnu 2016 modrý diamant Oppenheimer Blue zasazený v jednoduchém investičním prstenu. Vydražen byl v přepočtu za 1,4 miliardy korun a světový rekord drží dodnes. Velkou pozornost světových médií na sebe v listopadu 2015 přitáhl také hongkongský miliardář Joseph Lau, který pro svoji 7letou dceru vydražil dva prsteny s barevnými diamanty za necelé 2 miliardy korun. Jeden obsahoval růžový diamant a druhý modrý. Modrý 12karátový diamant pojmenovaný Blue Moon of Josephine zasazený do velmi jednoduchého prstene držel světový rekord s cenou 1,2 miliardy korun zhruba půl roku. Prvenství mu vzal již zmíněný Oppenheimer Blue.