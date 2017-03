Veřejní zadavatelé budou muset od října kupovat i ekologická auta (31.3.2017)

Čtvrtina z nově pořizovaných aut veřejnými zadavateli, bude muset mít alternativní pohon. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády, které má redakce Ekonomického deníku k dispozici.

Pětadvacet procent aut s nimiž jezdí státní úředníci, by do roku 2020 mělo mít alternativní pohon. Do konce roku 2030 by to měla být polovina vozového parku. Plánuje to vláda a chystá nařízení, které by mělo platit od října, jež stanoví, že čtvrtina všech nově pořizovaných vozů veřejnými zadavateli, musí mít alternativní pohon. Ekonomický deník má k dispozici návrh tohoto nařízení. „Závazek státní správy na obměnu vozového parku za vozidla s alternativním pohonem je v současné době zakotven v Národním programu snižování emisí České republiky schváleném usnesením vlády č. 978 z 2. prosince 2015,“ uvádí se ve vládním materiálu s tím, že opatření se nevztahuje na terénní a speciální vozidla, pokud jsou nezbytná pro výkon činnosti.

Podle něj je už s Českou republikou zahájeno tzv. infringementové řízení za překračování imisních limitů pro suspendované částice PM 10 a NO 2 . I proto vláda chystá nařízení, jímž se budou muset řídit všechna ministerstva, jejich podřízené organizace a další instituce, které jsou tzv.“veřejným zadavatelem“. Při přípravě tohoto nařízení bylo pamatováno i na malé veřejné zadavatele – třeba malé obce, které nakupují menší počty vozidel. Pokud budou nakupovat tři a méně vozů, nemusí podmínku čtvrtiny nákupu s alternativním pohonem dodržet.

Za vozidla s alternativním pohonem budou považována vozidla splňující podmínku obsaženou v § 3 písm. b) NV č. 173/2016 Sb. „Jedná se o vozidla na zkapalněný ropný plyn, zemní plyn (stlačený i zkapalněný), hybridní vozidla (klasická hybridní vozidla a plug-in hybridní vozidla), elektrická vozidla, vozidla na směsné motorové palivo E85 či čisté biopalivo a vozidla na vodík,“ uvádí se v materiálu.

„Veřejný zadavatel v případě zadávacího řízení, jehož předmět zahrnuje dodávky vozidel kategorie N1 nebo M1, v zadávací dokumentaci stanoví, že alespoň minimální podíl z celkového počtu vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných v tomto zadávacím řízení tvoří vozidla s alternativním pohonem podle § 3 písm. b). Tento minimální podíl určí zadavatel tak, že počet vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných v zadávacím řízení vydělí čtyřmi a výsledek zaokrouhlí na celá čísla směrem dolů,“ uvádí se v chystaném nařízení vlády, které bylo mělo platit od 1. října.

V případě rámcových dohod a dynamického nákupního systému se povinný podíl vozidel s alternativním pohonem nevztahuje na rámcovou dohodu či dynamický nákupní systém jako celek, ale na jednotlivé veřejné zakázky, které jsou následně na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému zadávány.

Někteří z veřejných zadavatelů však nakupují auta již nyní a nedá se hovořit o tom, že by čtvrtinu poptávaných vozů tvořily ty s alternativním pohonem. Jediný alternativní pohon o kterém se v čerstvě vypsaných zakázkách uvažuje, je CNG. Například Státní fond dopravní infrastruktury vypsal zakázku na dodávku vozidel pro celý resort ministerstva dopravy. Celkem by mělo jít o více než 500 vozidel za více než 269 milionů korun.

Přitom pouze ve dvou kategoriích je uváděn jako alternativní pohon CNG, ty však paradoxně nejsou jednotlivými odběrateli příliš poptávány, jde o kategorie 2c a 2b.

Další velkou zakázku na dodávku automobilů, ale formou operativního leasingu, chystá Česká pošta. Ta poptává maximálně 782 automobilů s tím, že do konce roku odebere 482 automobilů. Další tři stovky označuje jako „nepovinný odběr“. Zakázka je rozdělena do sedmi kategorií vozů od nejnižší třídu až po nejvyšší. S pohonem CNG v kombinaci s konvenčním motorem jsou uvažovány jen dvě kategorie – vozy nižší střední a střední třídy. Počítá se u nich s nájezdem okolo 30 tisíc kilometrů. ročně.

Jediným hodnotícím kritériem u obou zveřejněných zakázek je nabídková cena.

Jiří Reichl