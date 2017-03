30. března: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy ve čtvrtek mírně vzrostly a technologický trh Nasdaq vystoupil na nové rekordní maximum. Náladu na trhu podpořily příznivé údaje o růstu americké ekonomiky, investoři se ale vesměs chystají na nadcházející období zveřejňování čtvrtletních firemních výsledků.

Index Dow v závěru obchodování stoupl o 0,33 % na 20 728,49 bodu, širší index S&P 500 posílil o 0,29 % na 2 368,06 bodu a úhrnný index trhu Nasdaq uzavřel na 5 914,34 bodu s přírůstkem 0,28 %. Z jednotlivých sektorů rostly nejvíce akcie finančních a průmyslových společností, ztrácely například veřejné služby. Index volatility VIX nepatrně vzrostl na 11,54 bodu (+1,05 %) a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o bezmála pět bazických bodů na 2,423 %.

Ekonomika USA rostla ve čtvrtém čtvrtletí 2016 ročním tempem 2,1 %, což bylo mírně nad předběžným odhadem. Investoři se však již zaměřují na blížící se firemní zprávy. "Trh je v posledních dnech celkem klidný a při nedostatku významných údajů z ekonomiky čeká na výsledky hospodaření firem za první kvartál," řekl agentuře Reuters Paul Nolte z chicagské investiční firmy Kingsview Asset Management.

"Osobně nyní americkým akciím věřím nejvíce za několik posledních let, a to díky předpokládané deregulaci. Je to jako setřást ze zad obrovskou gorilu," uvedl pro CNBC David Rainey, portfoliomanažer Hennessy Focus Fund.

Ve větším růstu indexům bránil pokles akcií nejhodnotnější obchodované společnosti Apple (-0,13 %). Podle některých analytiků na to měly vliv příznivé kritiky na nový vlajkový telefon jihokorejského konkurenta Samsung.

Na devizovém trhu dolar zpevnil na dvoutýdenní maximum. Pomohl mu oznámený růst americké ekonomiky a zprávy o přípravě Washingtonu na kroky proti zemím, které údajně manipulují se svými měnami. Euro sláblo kvůli zpomalení inflace ve velkých zemích eurozóny v čele s Německem. Dolarový index ke koši šesti hlavních světových měn ke konci dne stoupl o 0,5 % na 100,52 bodu, nejvýše od 16. března. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,8 procenta na více než dvoutýdenní minimum 1,0681 USD.

Ceny ropy na světových trzích rostly třetí den po sobě, dosáhly třítýdenních maxim a americká ropa WTI se vrátila nad 50 dolarů za barel. Investoři reagovali na to, že Kuvajt podpořil prodloužení dohody o omezení produkce v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) i na druhou polovinu letošního roku.

Kuvajtský ministr ropného průmyslu konkrétně řekl, že jeho země patří mezi ty, které podporují prodloužení dohody i na druhé pololetí. OPEC se loni dohodl, že v prvním pololetí omezí těžbu o 1,2 milionu barelů a dalšími zhruba 600 000 barely denně se k redukci slíbily připojit některé další země v čele s Ruskem.

Dohoda měla na ceny ropy zatím jen dočasný vliv. Tento měsíc ztratil trh přírůstky, které díky ní získal na konci loňského roku, a minulý týden se propadly na čtyřměsíční minima.

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

- Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil v celoročním přepočtu na 2,1 % z 3,5 % v předešlém čtvrtletí. Ukázala to čtvrteční finální data amerického ministerstva obchodu. Zpřesněný odhad uváděl, že růst ekonomiky zrychlil na 1,9 %. Výsledek 2,1 % je zároveň lepší než odhad analytiků, kteří počítali se 2 %. K silnějšímu růstu přispěly zejména vyšší výdaje spotřebitelů.

- Americká ropná společnost ConocoPhillips prodá za 17,7 miliardy kanadských dolarů (333,4 miliardy Kč) většinu svého majetku v Kanadě tamní společnosti Cenovus Energy. Pro americký podnik je to největší odprodej majetku v jeho dosavadní historii a v kanadském energetickém sektoru jde o pátý největší kontrakt, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

- Americký veřejný dluh vzroste při platnosti současných zákonů o daních a výdajích za 30 let na 150 % HDP, tedy na téměř dvojnásobek letošní úrovně. Dosavadní poválečný rekord 106 % z roku 1946 dluh překoná v roce 2035. Ve čtvrtečním dlouhodobém výhledu to předpověděl Rozpočtový úřad Kongresu (CBO).

- Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 25. března klesl na 258 tisíc z 261 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 258 tisíc). Trh čekal 247 tisíc. Počet pokračujících žádostí se v týdnu do 18. března zvýšil na 2,052 milionu z 1,987 milionu, očekávalo se 2,031 milionu.

- Jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA v posledním čtvrtletí loňského roku mezikvartálně vzrostly o 1,3 %. Růst tak byl mírně vyšší, než odhadovali analytici, kteří počítali s růstem o 1,2 %.

- Stifel Nicolaus snížila cílovou cenu akcií lululemon athletica na 60 z 67 USD.

- Susquehanna zvýšila doporučení na akcie FedEx na "positive" z "neutral".

