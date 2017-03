Wall Street se vytáhla unisono s dolarem a ropou

Akciové trhy v zámoří rostly současně s ropou a americkým dolarem. Posílení americké měny jde dnes na vrub prohlášením představitelů Fedu, kteří naznačují, že by centrální banka ve svém jednání mohla být více jestřábí, než je na trhu aktuálně zaceněno. Dolar se dnes dostal na dvoutýdenní maxima.

Z makroekonomických dat byl dnes upřesněn údaj o ekonomickém růstu v USA za první kvartál. Nejsilnější ekonomika světa v prvním čtvrtletí tohoto roku rostla o 2,1 %, když poslední čtení poukazovalo na růst o desetinu procenta nižší. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti stoupl o 258 tis. uchazečů, konsenzus na úrovni 244 tisíc se držel blízko úrovní z minulých týdnů.



Index Dow Jones Industrial Average dosáhl svých intradenních maxim v období závěru evropských burz, po němž se zdálo, že dokonce otočí do záporu. Situaci ale zvládl zvrátit. DJ dnes zavíral na 20726 bodech, +0,3 %. Standard and Poors 500 na intradenním grafu rýsoval podobnou trajektorii jako výše zmíněný cenový index. S&P 500 dnešní seanci završil na 2368 bodech, co znamená růst o 0,3 procentního bodu. Jednoznačným tahounem indexu byl dnes hlavně finanční sektor s růstem o 1,2 %. Technologický Nasdaq Composite přidal 0,3 % na hodnotu 5914 bodů.



Měnový pár EURUSD v průběhu celého dne ztrácel. První denní podpora (S1 1,0726) dlouhou dobu eurodolar podpírala, jakmile povolila, svezl se pár těsně pod tu druhou (S2 1,0688). Opačnou tendenci měla i dnes ropa WTI. Ke včerejším nižším zásobám se přidávají komentáře členů i nečlenu OPECu o nutnosti pokračování v omezení těžby. Černé zlato rostlo přes 50 USD za barel. Opravdové zlato dnes se sílícím dolarem mírně ztrácelo na 1245 USD za trojskou unci. Z technického pohledu se zdá být překážka v podobě 200 DMA nezdolatelná.