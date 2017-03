Pokles ČEZu na pražské burze přetlačily Erste, Moneta a O2 se schválenou dividendou

Dnešní obchodní den měl být především o ČEZu a zpětném odkupu konvertibilních dluhopisů do akcií maďarské společnosti MOL a zároveň prodeji 7,65 milionu kusů těchto akcií. Pokles ČEZ o 0,6 procenta ale v bilanci celého dne dokázaly přetlačit akcie Erste, Monety či O2, na které až po závěru trhu přišla informace o schválené odměně pro akcionáře ve výši 21 korun za akcii. Index PX poklesu utekl a uzavřel o 0,1 procenta výše. Mimo akciové dění bylo pořádně živo na české koruně.

Energetika ČEZ zahájila ve středu večer finanční operaci, jejímž cílem je prodej akcií MOL v držení ČEZ. ČEZ podmíněně prodal akcie MOL, odpovídající 7,5% podílu ve firmě, na ceně 18.700 forintů za akcii. Výnos použije na zpětný odkup dluhopisů konvertibilních za akcie MOL v celkovém objemu 470,2 milionu eur. ČEZ očekává od transakce pozitivní dopad do zisku před zdaněním 3,4 miliardy CZK.

ČEZ také informoval, že v Jaderné elektrárně Dukovany dnes skončila neplánovaná odstávka druhého reaktorového bloku. Stál od minulého čtvrtka kvůli opravě drobné netěsnosti armatury. Akcie energetiky končí o 0,57 procenta níže u 439 korun za akcii.

O2 informovala po závěru pražského obchodování, že představenstvo schválilo návrh na výplatu dividendy za rok 2016 ve výši 17 korun na akcii, 98 % čistého nekonsolidovaného zisku za rok 2016. Nad rámec dividendy rozdělí O2 4 koruny na akcii z části emisního ážia a celková odměna pro akcionáře tak dosáhne 21 korun na akcii. Datem splatnosti je 9. červen, právo na výplatu odměny je stanoveno pro držitele akcií k 10. květnu 2017. Akcie O2 dnes v Praze uzavřely u 282,50 Kč se ziskem 0,53 procenta.

Událostí dne ale – mimo akciový trh – bylo zasedání bankovní rady ČNB, poslední před koncem tvrdého kurzového závazku na koruně k euru. Ten ČNB zatím potvrdila, sazby nezměnila a koruna, nažhavená na velmi blízký konec závazku ČNB, oslabila nejvýrazněji za poslední rok a půl!

Opatrnost je patrná také ze slov guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka pro Patria.cz. „Ve výhledu, kde my vidíme horizont měnové politiky a kam cílujeme naše opatření - protože my dnešními kroky ovlivňujeme inflaci za rok, za rok a půl – tak tam vidíme poměrně citelné nejistoty ohledně inflačního vývoje. V případě shody okolností, kdy by se několik antiinflačních rizik spojilo v nějaké intenzívní synergii tak, že budeme velmi brzy znovu čelit podobné situaci, jaké čelila banka někdy v tom roce 2013 – my bychom se velmi neradi vraceli znovu k používání podobných nástrojů. Samozřejmě, na dlouhém horizontu se to nikdy nedá vyloučit, ale nás zajímá ten horizont rok, rok a půl až dva a tam tu jistotu stoprocentní nemáme. Proto ten závazek zatím vidíme jako užitečný,“ odpověděl mimo jiné guvernér ČNB Jiří Rusnok na dotaz Patria.cz.

Index pražské burzy PX dnes zakončil se ziskem 0,1 % na 983,67 bodu. Proti 1,14% zisku Erste či 0,41% zisku akcií Moneta ztratily 0,72 % akcie Komerční banky, 0,29 % Philip Morris ČR či 0,47 % akcie VIG.