Souhrn 30.3. - vzestupná revize HDP USA za 4Q zlepšila náladu na trzích zasaženou Brexitem, koruna v pohybu, ropa v plusu, BCPP málo likvidní

Pražská burza dnes při velmi slabé likviditě lehce nad polovinou průměru pouze lehce rostla.Evropské trhy v průběhu dne dokázaly překonat původně negativní ladění pramenící především ze všemožných obav spojených s průběhem a realizací Brexitu , který oficiálně respektive natvrdo začal včera. Pozitivní obrat lze přičíst především další vzestupné revizi amerického DP za 4Q loňského roku.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování lehce rostou díky vlivu vyššího růstu HDP ve 4Q a upřesněním avizovaného plánu výrazného navýšení výdajů do infrastruktury. Ještě letos by měla nová administrativa zveřejnit podrobnosti 10letého plánu na zvýšení výdajů do infrastruktury v celkovém rozsahu cca 1 biliónu USD . Zatím vše bez bližších podrobností o způsobech financování. Euro dnes lehce oslabilo k dolaru . Po delší době se začíná hýbat koruna vůči euru . Dnešní měnové zasedání ČNB nepřineslo žádné změny v nastavení či zrušení měnového závazku. Trhy ale dál čile spekulují o datu, kdy se tak stane. Bude to už v sobotu coby prvním dni 2Q, nebo až v pondělí a nebo někdy úplně později? Těžko říct. Koruna nicméně reagovala oslabením až o 20 haléřů proti euru Ropa dnes poměrně volatilní. Americká WTI zespodu naráží na blok na hranici 50 USD BCPP při již zmíněné chabé likviditě ve finále lehce v plusu. Na prodejní straně byly aktivní především akcie ČEZu a KB, proti nim se stavěl zájem o akcie Erste a Monety.