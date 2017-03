Výuka cizích jazyků u dětí a teenagerů

Domnívám se, že stejně jako každá jiná dovednost, tak i jazyková vybavenost utváří naši osobnost. Čím více podnětů na nás, a to hlavně v dětství a mladé dospělosti působí, tím pestřejší osobnost si pěstujeme. U cizích jazyků toto pravidlo platí stoprocentně.

Čím dříve, tím lépe

Kdy je nejlepší čas začít s druhým jazykem u malých dětí? Anebo je lepší počkat na školní docházku a děti tak zbytečně nezatěžovat? Je to záležitost velmi individuální, nicméně obecně platí, že děti vyrůstající v bilingvním prostředí se díky různorodosti pramenící ze dvou jazyků hůře orientují a mohou se jevit jako pomalejší. Tato disbalance se však kolem 3. třídy základní školy vyrovnává. A také na druhou stranu kolem 6. roku věku se zavírá tzv. fonetické síto. Malé děti nasávají všechny zvuky a všechny je umí nejen perfektně vnímat, ale i jakoby třídit do skupin dle podobnosti zvuků. Tedy dokážou rozlišit do jakého jazyka to či ono slovíčko patří. Když dítě poporoste, toto síto se zavře. A víme z vlastní zkušenosti, jak těžké je se něco učit a těžké si to také zapamatovat. O nějakém „nasátí“ slovní zásoby nemůže být řeč. Nemá-li dítě žádné základy, dříve nebo později potřebuje ke svému vzdělávání i jiná doučování a k angličtině jako takové pak nemá kladný vztah. Kladný vztah k cizímu jazyku je klíčovým aspektem. Učení se stane samozřejmou věcí a to je výhoda, kterou můžeme dětem my dospělí pouze závidět. V žádném případě se však dítě do učení cizího jazyka nesmí nutit. Vytvořilo by si negativní vztah a to by mohlo ovlivnit i jeho studia v dalších letech. Je tedy zapotřebí výuku vést zábavně a formou hry vedenou profesionálními učiteli či lektory.

Výuka v přirozeném prostředí

Téměř v každém městě najdete školku či jazykovou školu, která Vám slibuje začít s výukou Vašich dětí. Ne každá taková výuka probíhá efektivním způsobem. Je pak na našem zvážení, zda je to to, co od výuky, za kterou platíme, očekáváme. Asi není novinkou, že přibrat si cizí jazyk stejně jako nás rodiče učili mateřštinu, by bylo ideální. Tomuto modelu se můžeme však přiblížit. Ptáte se jak? Co takhle na pár týdnů poslat Vaše dítko na jazykový pobyt v zahraničí. Bude v přirozeném prostředí jazyka, pozná odlišnou kulturu, do určité míry se i osamostatní. Nabídka zahraničních jazykových kurzů je široká – stačí si jen vybrat takový, který bude nejvíce vyhovovat Vám i Vašemu pokladu.