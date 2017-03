3 nejčastější důvody zamítnutí žádosti o hypotéku, jak je řešit?

Dnes jsem se zaměřil na nejčastější důvody, ze kterých banky zamítají žádosti o hypoteční úvěr. Jedná se o důvody vztahující se k osobě žadatele, vynechal jsem tedy věci jako nevhodná zástava, věcná břemena, práv dožití apod.

Negativní zápisy v registrech klientských informací

Žadatel jednotlivec

přizvání další osoby k žádosti o hypotéku. Jednalo by se o sobou s dostatečnými příjmy, která by byla hlavním žadatelem s tím, že osoba s negativním zápisem v bankovním registru by byla pouze spolužadatelem či přidruženou osobou (tato osoba neprokazuje bance své příjmy).

zástava další nemovitosti. Tento krok by učinil hypoteční úvěr méně rizikovým, resp. bance by se vtomto případě snížilo riziko toho, že v případě nuceného prodeje nemovitosti v dražbě bude realizovat ztrátu.

Více žadatelů

Poměrně komplikovaná situace. Jelikož jsou banky od 1.12.2016 zodpovědné za to že žadatel nebude mít potíže se splácením hypotéky v průběhu prvních 3 let splatnosti, posuzují negativní zápisy v registrech klientských informací přísněji. V tomto případě doporučuji individuální konzultaci buď s bankéři jednotlivých bank či nezávislým hypotečním specialistou. Možná řešení jsou:Vyloučení žadatele s negativním zápisem v některém z registrů klientských informací ze žádosti o hypoteční úvěr . V případě, že o hypotéku žádají manželé lze situaci řešit notářským zápisem o zúžení společného jmění manželů. V situaci kdy o hypotéku žádají dvě a více nesezdaných osob, probíhá vyloučení „problémového“ žadatele bez potíží. V průběhu splatnosti hypotéky (za poplatek) či k příležitosti výročí konce úrokové sazby (bez poplatku) lze počet dlužníků upravovat. Osoba vyloučená v době podávání žádosti o hypotéku tak může být následně do smlouvy zahrnuta v době, kdy pominou důvody, ze kterých banka odmítla poskytnout hypotéku

Nedostatečná výše příjmů

Zde je situace stejná jak pro jednotlivce, tak soubor více žadatelů o hypotéku. Jako řešení se v tomto případě nabízí:

prodloužení splatnosti hypotéky. Toto prodloužení bude mít za následek mírné snížení měsíční splátky, jež by mohlo pomoci dostat bonitu žadatelů o hypotéku na úroveň, která je pro hypoteční banku akceptovatelná

přizvání další osoby k žádosti o hypotečnímu úvěru. V době, kdy budou mít „původní" žadatelé o hypotéku dostatečné příjmy, lze tuto „další" osobu z úvěrové smlouvy vyjmout. Na konci fixace úrokové sazby je tato změna smlouvy bezplatná, v průběhu fixace úrokové sazby pak za poplatek do 5 000 Kč

zástava další nemovitosti. U hypotečních úvěrů, kdy žadatel požaduje nižší poměr hypotečního úvěru khodnotě zastavovaných nemovitostí (tzv. LTV) mají hypoteční banky zpravidla nižší nároky na příjmy žadatelů. Tuto „další" nemovitost lze rovněž vyjmout ze smlouvy o hypotečním úvěru jak v průběhu fixace úrokové sazby (za poplatek), tak na konci fixace úrokové sazby (bez poplatku).

Nedostatečná výše vlastních zdrojů

I zde se nabízí stejné řešení pro jednotlivce a soubor více žadatelů o hypotéku. Konkrétně jde o: