Úřady práce v USA registrují výraznější příliv žadatelů o dávky

Týdenní zpráva z amerického trhu práce podruhé v řadě překvapila negativně. Počet žadatelů o dávky v nezaměstnanosti podle ní dosahuje 258 tisíc, přičemž v předchozím týdnu to bylo 261 tis. Trh počítal s výraznějším poklesem. Celkový počet lidí pobírajících podporu se zvýšil na 2,052 z 1,987 milionu.



Data jsou stále dostatečně nízko a zhruba odpovídají vrcholu cyklu na trhu práce. Ten se i podle jiných statistik nachází ve velmi dobré kondici. Prostor pro zlepšování je nyní hlavně v růstu mezd, zatímco u zaměstnanosti už příliš velký není. To mohou naznačovat i týdenní statistiky jako ta dnešní. Počty žadatelů už dál neklesají, zvedly se z minim a mohly by se dál stabilizovat. Historie naznačuje, že na nízkých úrovních mohou počty žádostí setrvat klidně rok i víc, stabilizace pak pravidelně přecházela v poměrně rychlé zhoršování, které bylo předzvěstí nastupující recese.

Současný cyklus přitom charakterizuje celkem pomalé zotavení a návrat ekonomiky k potenciálu, takže i další průběh může být tentokrát pozvolnější. Několik horších čísel o žádostech tak nevyvolává strach z nastupující změny trendů.



Co se týče tržní reakce, týdenní data z trhu práce už nějaký čas nemají významný vliv. Ani tentokrát ke zhoršení tržní nálady nepřispívají. Navíc jejich případný dopad přebíjí ve stejnou chvíli zveřejněná revize HDP za 4Q. Ta byla naopak k lepšímu a ukázala rychlejší růst ekonomiky koncem minulého roku.