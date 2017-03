Rusko plánuje splnit svůj listopadový ropný závazek do dubna, produkci snižuje pomalu a trpělivě

Podle ruského ministra energetiky Alexandera Novaka Rusko hodlá dostát svým listopadovým slibům ohledně omezení produkce a to do konce dubna. Podle Novaka největší světový vývozce bedlivě sleduje a vyhodnocuje tržní vývoj. Svou produkci snižuje postupně a trpělivě. Tempo snižování produkce v lednu a únoru bylo nad vlastní plány. V průběhu března se redukce dostala už na 200 000 barelů denně. V listopadu země přislíbila celkovou redukci o 300 000 barelů denně.



Na adresu možného prodloužení platnosti listopadového závazku Novak uvedl, že bude bedlivě vyhodnocovat celkové produkční a poptávkové trendy a podle jejich vývoje se bude země dále rozhodovat a to patrně až na konci května. Důležitou roli budou hrát také trendy ve vývoji zásob v rámci OECD a v celosvětovém měřítku. Důležité budou také predikce vývoje pro zbytek první poloviny roku.



Novak také upřesnil, že Rusko chce dát vetší prostor těžbě v arktických oblastech. Nyní z nich získává cca 17% celkové produkce. Během následujících 20 let by se tento podíl měl navýšit až na 26%.



Na adresu US břidlicové těžby Novak uvedl, že očekává letos růst této produkce o 400 000 barelů denně.

Snahy USA po energetické samostatnosti označil za dlouhodobé a přirozené.





