Shell a BP chtějí hájit své dividendy, za každou cenu. Budou to mít ale těžké, ropa není dostatečně vysoko

Vedení předních světových ropných společností Royal Dutch Shell a BP vyslalo svým akcionářům vcelku jasný signál ohledně výše dividend a jejich návaznosti na vývoj cen ropy . Vedení společností naznačilo, že výši dividend považují za klíčovou hodnotu, kterou budou hájit v podstatě za každou cenu.Podle některých analytiků bude toto krajně obtížné neřkuli nemožné těmto závazkům dostát, protože ani přes veškerou snahu po snižování nákladů, prodej nepotřebných aktiv a navyšování dluhu nemusí být hotovostní zdroje na dostatečné úrovni. Dividendové výnosy u obou firem v průběhu loňského roku klesaly i přes růst cen ropy a letos je to zatím obráceně. To naznačuje, že úroveň dividend není udržitelná. Podle analytiků se firmy raději vědomě likvidují, než by připustily možnost poklesu dividend a výnosů z nich. Jedinou záchranou jsou přitom vyšší udržitelné ceny ropy , které jsou v dohledné době ale velmi nejisté. Ceny ropy v loňském roce rostly o více jak 50%. Letos po krátké úvodní rallye ale ztrácí. Tento vývoj reflektují také akcie ropných společností. BP ztrácí zatím 9,5%, Shell pak 5,4%.Přitom poslední schválená dividenda BP nesla výnos 7,1% oproti 6,2% na konci roku 2016. U Shellu je situace obdobná s vyčíslením 6,5% oproti 5,9% v závěru loňského roku.Zkušenosti z minulosti ukazují, že výnosy kolem 7% jsou už nebezpečně vysoké. Italská Eni před nucenou redukcí dividend v roce 2015 měla výnos 7,2%, Repsol před snížením dividend v roce 2015 měl dokonce výnos 8,8%. Pro srovnání průměrná výše dividend v rámci britského indexu FTSE 100 je nyní na úrovni 3,83%.Podle odhadů by Shell a BP pro udržitelnost svých dividend potřebovali ropu nejméně na úrovních kolem 60 USD