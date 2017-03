Investoři se s General Motors perou o hotovost firmy

Recept na to, jak zvýšit cenu akcií General Motors, vyplatit akcionářům větší podíly na firemní hotovosti a motivovat je k budoucím nákupům cenných papírů, dal vedení firmy investor David Einhorn. Navrhuje totiž, aby firma rozdělila své kmenové akcie do dvou tříd.



David Einhorn, který je investorem a zakladatelem hedgeového fondu Greenlight Capital, navrhuje, aby se kmenové akcie General Motors rozdělily do dvou tříd: jedna z nich by vlastníkům garantovala výplatu dividendy a druhá třída kmenových akcií by majitelům zajistila podíl na všech budoucích příjmech a růstu společnosti. Podle Einhorna by rozdělení kmenových akcií do nových tříd snížilo náklady, zlepšilo firemní finanční flexibilitu a pomohlo zvýšit tržní kapitalizaci až o 38 miliard amerických dolarů. Hedge fond Davida Einhorna drží v General Motors 0,9procentní podíl, což je 17. největší ve firmě.



Automobilka odmítla rozdělovat kmenové akcie



General Motors Co ale návrh odmítlo. „Tento návrh nepomůže GM prodat více vozů, nezařídí vyšší ziskovost firmy ani nevygeneruje větší cash flow,“ konstatovalo vedení společnosti v odpovědi Davidu Einhornovi. Ten v reakci řekl, že zvýší tlak na General Motors tím, že se pokusí prosadit do vedení společnosti k prosazení svých návrh vlastní lidi. Jejich jména však odmítl upřesnit a komentovat.



Ratingové agentury Moody´s a S&P ovšem přispěchaly s prohlášením, že nová struktura akcií, kterou navrhuje David Einhorn, může mít negativní dopad na rating automobilky. „Moody´s je přesvědčeno, že návrh by snížil finanční flexibilitu a zvýšil úvěrové riziko,“ uvedla agentura Moody´s Investors Service. „Vytvoření trvalé a kumulativní dividendy, přesahující objemem částku 2,2 miliardy dolarů, by vedlo GM k masivnímu a neflexibilnímu odlivu hotovosti,“ doplnila ratingová společnost.



Ani General Motors návrhu Einhorna nefandí. Automobilka považuje plán Einhorna za velmi riskantní i po sedmi měsících snah investora o jeho prosazení. Agentura Reuters upozornila, že podobný plán nenavrhl zatím ani Warren Buffett, jeden z největších akcionářů GM. Investor prý nebyl ani k dispozici bezprostředně po zveřejnění plánů, aby podrobně komentoval Einhornovy návrhy. Ten zatím trvá na tom, že jeho plán podpoří cenu akcií GM. Ta totiž podle něj strádala několik let a nyní mají akcie automobilky nejnižší ocenění v indexu S&P 500, zatímco jejich dividendový výnos patří mezi top 25 v indexu.



GM bude disponovat 18 miliardami dolarů v hotovosti



Vedení společnosti investorům ale vzkázalo, že Mary Teresa Barraová, generální ředitelka General Motors Company, omezuje nákladovost snižováním aktivity mimo Spojené státy a Čínu, tlačí na snižování objemu prodeje a vylepšování návratnosti investovaného kapitálu a na zvyšování ziskovosti. GM omezuje své aktivity v Rusku, Austrálii, Indonésii a Thajsku a v únoru 2017 prodalo svou východoafrickou divizi Isuzu Motors Ltd. Značku Opel a Vauxhall pak firma v březnu prodala francouzskému koncernu PSA. Mary Barraová slíbila investorům nárůst výnosů minimálně o 20 procent.



Jenže ani prodej aktiv zatím výkonnosti akcií GM, ve srovnání s jeho některými konkurenty, nepomáhá: Například cena akcií Ford Motor Co. je na desetinásobku hodnoty výnosů, zatímco u GM je těsně pod 5,8 násobkem. A analytici dodávají, že pokud se výkonnosti akcií nezadaří, může firma čelit tlaku na navrácení většího objemu hotovosti akcionářům. A že se nehraje o malé peníze, svědčí i tato statistika: Po dokončení prodeje Opelu/Vauxhallu, bude mít GM ve firemní pokladně k dispozici 18 miliard dolarů. Tržní kapitalizace firmy je 50 miliard dolarů.

(Zdroj: General Motors, Reuters)