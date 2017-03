Samsung poodhalil nový model S8

Autor: Jakub Venský

Společnost Samsung Electronics Co. si je velmi dobře vědoma důležitosti představení svého nového produktu, a proto kromě ujištění, že daný přístroj nebude žádným způsobem zdraví závadný, vsází také na nový design a funkce. Nový model je delší, má zakřivený display, šifrování dat prostřednictvím rozpoznávání obličeje, hlubší barvy, funkci širokého ovládání hlasem a schopnost proměnit se ve stolní počítač.

Tento nový model Galaxy S8 přichází ve dvou velikostech, jimiž jsou model standard s displejem o rozměru 5,8 palců a model Plus s displejem 6,2 palců. Oba typy jsou větší než iPhone 7 a dokonce překonávají i iPhone 7 Plus, avšak již koncem roku společnost Apple odhalí pravděpodobně největšího konkurenta tohoto modelu, což bude v pořadí desátý telefon pod nálepkou iPhone. V souladu s nynějšími trendy smartphonů je nový model štíhlejší, se zahnutým displejem ve všech čtyřech rozích. Před-objednávky započnou okamžitě po oficiálním odhalení, jež je naplánováno na 21. dubna. Telefon bude nabízen v pěti barevných variacích, konkrétně v černé, javorově zlaté, korálově modré, arktické stříbrné a orchidejově šedé.

Významnou novinkou je odebrání loga společnosti z přední části mobilu, což umožnilo prodloužení displeje. Dalším vylepšením je digitální asistent, který bude studovat vlastníkovi aktivity a na základě toho mu dávat zajímavé informace a tipy podobně jako Siri od Apple nebo Alexa od Amazonu. Po vzoru Motoroly společnost přišla s další zajímavostí, kterou je schopnost modelu S8 stát se v podstatě plnohodnotným stolním počítačem prostřednictvím samostatně prodejné spojovací stanice DeX.

Od představení tohoto nového modelu si společnost slibuje zvrat ve vývoji, který přinesl debakl, když společnost uvedla na trh vadný Note 7. Tento předchozí model velkorozměrového smartphonu se v začátcích mohl pyšnit velmi pozitivními recenzemi, které však byly záhy zastíněny informacemi o vznětlivosti a explodování některých kusů. Krize způsobená touto závadností stála Samsung více než 6 miliard dolarů a také pozici nejprodávanějšího Smartphone, uvedla agentura Bloomberg.

Výkonný více prezident Lee Young-hee společnosti oznámil, že zásadní prioritou je nejen získat zpět důvěru zákazníků, ale také v nich udržet pozitivní a vysoké očekávání o produktech Samsung, jako tomu bylo dříve.

Ale neúspěšný produkt Note 7 není to jediné, co vrhá špatný stín na nový model S8. Negativně se do celé záležitosti promítá i soudní líčení s šéfem Samsungu Jay Y. Leeem, který byl obžalován za úplatkářství a zpronevěru. Navzdory vznětlivému produktu a soudním tahanicím se akcie obchodují blízko rekordních výšin, což je připisováno zejména robustnímu podnikání v oblasti polovodičů, upřesnil Bloomberg.

Přední odborník zabývající se zkoumáním korporátních značek v Soulu Koo Chang-hwan shrnuje, že úspěch pro nový model S8 nepřijde jen tak přes nos, ale nějaký čas potrvá, než budou spotřebitelé přesvědčeni, že nový telefon neobsahuje zásadní nedostatky jako Note 7. Kromě toho zdůrazňuje problematiku soudního stíhání šéfa společnosti a je přesvědčen, že samotný nový produkt nedokáže přebít riziko s tím spojené.