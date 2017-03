Trump nevzdává svůj odpor k Obamacare, kde ale vezme podporu je záhadou

Po pár dnech se pak opět připomnělo téma zdravotnické reformy v USA. Respektive jej připomněl samotný strůjce odporu, tedy stávající prezident Donald Trump. Ten hodlá resuscitovat plán na zrušení a nahrazení stávajícího systému. Dle jeho slov je totiž Obamacare zrála na explozi. Poměrně zajímavé tak bude sledovat, kde kýženou podporu pro změnu Trump bude hledat. U republikánů příliš nepochodil, a to se pomyslné utkání odehrávalo v útrobách Sněmovny reprezentantů, kde je republikánská partaj ve výraznější přesile. Jinými slovy tak Trump buď bude muset dokonale sjednotit „svou“ stranu, nebo začít hledat pomoc v demokratických kruzích. První varianta naráží mj. na partikulární zájmy zvolených zástupců („musím bránit voliče, kteří mě v mém státě zvolili“), druhá je s trochou nadsázky balancováním na hraně propasti. Ostatně předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan veřejně deklaroval, že v otázce zdravotnické reformy nehodlá s demokraty spolupracovat. A to navzdory skutečnosti, že Donald Trump by si podobný scénář dokázal představit.



Jan Šumbera